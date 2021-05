Manutan International : SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS DE LA WEB SCHOOL FACTORY

Manutan, leader européen du e-commerce BtoB, est fier de rejoindre les Partenaires d'Avenir de La Web School, permettant ainsi à des étudiants de contribuer à l'innovation et à la transformation digitale des entreprises. Dans cet écosystème, le Groupe s'investit plus que jamais pour œuvrer au quotidien et entrecroiser les futurs afin de répondre aux besoins de demain.

À l'heure où l'incertitude règne dans notre société, particulièrement pour les jeunes générations, la Web School Factory et son réseau de partenaires d'avenir sont pleinement mobilisés pour agir et soutenir la création de parcours professionnels d'excellence dans le numérique.



Progresser et se développer tout en donnant du sens à son métier est une ambition clairement affichée par Manutan. S'associer à La Web School Factory est un engagement fort pour impacter durablement la société, en accompagnant l'émergence de futurs talents et en leur donnant l'opportunité de révéler tout leur potentiel.

Ce programme s'illustre à travers différents leviers :

Un abondement à hauteur de 1 000 € par an et par étudiant pour les frais de scolarité et favorise l'accès à un parcours d'études dans le management du numérique.

pour les frais de scolarité et favorise l'accès à un parcours d'études dans le management du numérique. Il permet d'ancrer les apprentissages des jeunes générations dans leur réalité en abordant les projets et problématiques de leur quotidien. 1 422 projets ont ainsi été conduits, réalisés et présentés depuis près de 10 ans.

ont ainsi été conduits, réalisés et présentés depuis près de 10 ans. Grâce aux ponts créés par l'école, il mobilise les équipes internes, renforce l'employabilité des étudiants et participe activement à l'émergence d'un avenir commun et durable.

Pour toutes ces raisons, Manutan, PARTENAIRE D'AVENIR de La WEB SCHOOL FACTORY, est engagé pour un avenir commun et durable, entreprenant ainsi pour un Monde meilleur.



A propos de Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.