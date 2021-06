Manutan International : perfectionne son expérience client avec Pure Storage

Pure Storage (NYSE : PSTG), fournisseur informatique pionnier du stockage as-a-service dans un monde multicloud, accompagne Manutan, leader européen du e-commerce BtoB dans l'amélioration de la satisfaction clients grâce à des solutions technologiques performantes. L'approche proactive de Pure Storage en matière de besoins clients soutient la démarche d'innovation continue, ancrée dans l'ADN de Manutan.

Manutan est un retailer BtoB spécialiste de la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités, qu'il s'agisse de mobilier de bureau, de fourniture industrielle et outillage, de signalétique ou d'équipements de protection individuelle. Le Groupe recherchait une solution d'infrastructure performante, capable de garantir la disponibilité de son SI et la continuité d'activité de ses 26 filiales, tout en maintenant une expérience client optimale.

Face à la baisse de performance de son ancien système informatique, le service client Manutan craignait une baisse de qualité pouvant freiner la dynamique de créativité et d'innovation des équipes. L'entreprise souhaitait moderniser son infrastructure informatique pour faire face au développement du volume de ses données, dû à sa croissance organique et à l'intensification de son SI désormais centralisé. Manutan souhaitait également réussir à créer sur son site web sa propre base de données complète de fournisseurs.

Pure Storagea séduit Manutan par sa philosophie technique très disruptive et son modèle as-a-service. 'L'offre EvergreenTM est impressionnante. Elle permet de nous affranchir du renouvellement pénible de matériel tous les cinq ans. Nous avons aimé leur approche, inédite sur le marché, qui correspond tout à fait à notre volonté de casser les codes pour avancer et améliorer nos processus métier et nos services' déclareCédric Mariot, Administrateur Infrastructure chez Manutan.

Les performances de Pure ont permis à Manutan de procéder avec succès au référencement complet de ses fournisseurs, multipliant par dix son volume de données sans impact sur le SI ni sur l'expérience client. En outre, grâce à la bande passante et au temps de réponse de la solution Pure, le Groupe a pu réduire le temps d'accès des clients au site de e-commerce à moins de deux secondes et augmenter son taux de conversion : des indications claires de l'impact positif de Pure.

Depuis la mise en place de la solution, toutes les équipes techniques de Manutan savent que le stockage est performant et sécurisé. Grâce l'administration du stockage simplifiée, Cédric Mariot a gagné 25% de temps au quotidien, qu'il peut à présent se consacrer à des projets stratégiques liés à la satisfaction client.

Manutan a pris conscience des avantages de Pure Storage dès la première minute de son installation, puisqu'il a pu redémarrer rapidement son système informatique après une interruption d'activité survenue juste avant l'arrivée du matériel de Pure. 'La qualité de notre parcours client dépend de la capacité de notre infrastructure IT à accélérer et sécuriser l'accès aux données, ce que Pure nous aide à faire. De plus, nous profitons de l'outil Pure1, qui est le centre névralgique de la solution et que j'utilise tous les jours pour analyser en profondeur le système' commente Cédric Mariot. 'Les performances de Pure Storage nous ont apporté un soutien incontestable pour perfectionner notre service client et accélérer les délais de réception des commandes. Grâce à sa réactivité technologique, Pure nous permet de proposer à nos clients de nouvelles solutions innovantes et de continuer à les surprendre positivement. Nous envisageons d'ailleurs la solution FlashBlade pour soutenir notre nouveau projet de business intelligence dans les mois à venir, afin d'améliorer l'analyse des données clients et faire ainsi progresser notre service' ajoute Cédric Mariot.

'Nous sommes fiers d'accompagner Manutan avec nos solutions et de les aider à répondre aux besoins de ses clients, et même à dépasser leurs attentes en termes de qualité de service et d'expérience client. Nous les aidons à garder le cap sur l'innovation et la réflexion stratégique, grâce à la facilité d'utilisation et à l'efficacité de notre solution de stockage moderne', déclare Hugues Heuzé, Country Manager France de Pure Storage.

Le cas client de Manutan est à retrouver sur le site de Pure Storage.

A propos de Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l'une des plus larges d'Europe, et lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2021 par Great Place to Work.

A propos de Pure Storage

Pure Storage (NYSE: PSTG) fait gagner du temps aux experts de la technologie. Pure offre une expérience moderne des données qui permet aux entreprises d'exécuter leurs opérations en tant que véritable modèle de stockage as a service, automatisé, de manière transparente sur des clouds multiples. En tant qu'éditeur et constructeur de plateforme de données avec l'une des croissances les plus rapides de l'histoire, Pure aide ses clients à exploiter leurs données tout en réduisant la complexité et les dépenses liées à la gestion de l'infrastructure. Avec un score NPS certifié atteint par seulement 1% des entreprises B2B, Pure attire de plus en plus de clients qui comptent parmi les plus satisfaits au monde.



Reconnaissance des analystes :

Pure Storage a été nommé leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour le stockage primaire.

