Manutan International : récompensé du Trophée de Bronze dans la catégorie “Innovation Sociale” des EKOPO Awards pour son projet “Feedback is a Gift”

A l'occasion de la première cérémonie de remise des prix des EKOPO Awards qui se tenait ce mercredi 14 avril, le groupe Manutan, leader du e-commerce pour les entreprises et les collectivités, a été récompensé pour l'une de ses nombreuses initiatives RSE déployées afin de favoriser le développement de ses collaborateurs, dans le cadre d'une activité plus responsable.

Manutan, dont la RSE est au cœur de son ADN à travers notamment sa mission : Entreprendre pour un Monde meilleur, a reçu le Trophée de Bronze dans la catégorie 'Innovation Sociale' pour son projet 'Feedback is a Gift', une véritable innovation au service de l'épanouissement des collaborateurs.

Qu'est-ce que le projet 'Feedback is a Gift'?

Répondant à un objectif d'amélioration continue et de développement quotidien des collaborateurs, Manutan a initié en 2019 un projet RH autour de la culture du Feedback permanent 360°.

Cela passe par la collecte régulière des retours de l'ensemble des interlocuteurs professionnels avec qui le collaborateur travaille ou est en contact (interne et externe) et ce quel que soit le lien hiérarchique qui les lie. L'objectif de cette initiative ? Rendre les feedbacks plus qualitatifs, plus nombreux et réguliers, pluséquilibrés et les échanger avec le plus d'interlocuteurs possibles.

Ce projet est ambitieux car il touche aux comportements et aux pratiques quotidiennes, au savoir-être des collaborateurs, en impactant leur mode de communication et en se basant sur un état d'esprit bienveillant.

Cette innovation est soutenue par un outil en ligne : Flashbrand. Ce dernier permet de structurer la pratique, de recueillir sur une interface unique l'ensemble des feedbacks et de les archiver. Le collaborateur est maître de ses feedbacks qui ne sont visibles par personne d'autre (ni manager, ni fonctions RH) sauf s'il décide de les partager.

'Être primé pour cette initiative qui a débuté il y a un peu plus de deux ans est une véritable récompense pour Manutan et l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes fiers d'avoir porté ce projet, qui fait partie intégrante du cycle de développement de nos collaborateurs et qui est au cœur même de notre politique RH ! Aujourd'hui, chacun d'entre eux progresse et grandit grâce à cet outil, leurs retours sont très positifs sur l'amélioration permanente de leurs compétences !', s'enthousiasme Valérie Benoit, Responsable Développement Humain du groupe Manutan.