Manutan International : opte pour le service de livraison mutualisé d'Urby pour Paris et les Yvelines

Le distributeur européen d'équipements et fournitures pour les entreprises et collectivités a confié au spécialiste de la logistique du premier et dernier kilomètre Urby - filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires - la livraison de ses commandes de plus de 30 kg sur Paris et dans le département des Yvelines. Objectif : réduire l'empreinte carbone de ses transports, tout en garantissant un haut niveau de satisfaction à ses clients.

Chez Manutan, le respect de la promesse de livraison est une priorité au même titre que la protection de l'environnement. Pour réduire son empreinte carbone, tout en conservant un objectif de qualité de service à ses clients de 97%, le leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution de d'équipements et fournitures a choisi de confier à Urby les livraisons de ses commandes de plus de 30 kg sur la Capitale et le département des Yvelines.

« Le transport routier est responsable de 33% des émissions de CO2. Pour réduire cet impact et anticiper la suppression prochaine des véhicules polluants en centre-ville, nous avons souhaité mettre en place un service de livraison plus écologique. Cela répond à une attente forte de nos clients » explique Gabriel Tellier, Directeur Transport du groupe Manutan.



Depuis octobre dernier, la filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires assure ainsi les livraisons du distributeur. Une fois les ordres de commande réceptionnés, Manutan prépare les commandes (tables, étagères, vestiaires…) depuis sa plateforme logistique de 50 000 m2 située sur la commune de Gonesse, dans le Val-d'Oise (95). Chaque jour, de 16h à 19h30, une navette transfère les marchandises vers le centre de mutualisation d'Urby du Blanc-Mesnil, à 3 km de l'entrepôt de Manutan. Urby y réceptionne les expéditions et organise l'ordonnancement des tournées grâce à un logiciel d'optimisation réduisant au maximum les distances à parcourir. Les commandes sont livrées à J+1 à l'aide de camions porteurs roulants au gaz naturel (GNV), répondant à l'engagement de Manutan de réduire ses émissions carbones.

« De par son modèle logistique et sa large gamme de véhicules propres, Urby est un acteur unique sur le marché. Il répond notamment à deux critères importants fixés par Manutan : s'affranchir de la limite colis de 30 kg, et avoir une dimension industrielle. Son appartenance au Groupe La Poste a conforté notre décision » conclut Gabriel Tellier. « Par ailleurs, Urby travaille depuis 3 ans avec les Papeteries Pichon, une autre filiale du groupe Manutan. Cela a également facilité notre contact et la compréhension de nos enjeux stratégiques et notre modèle de fonctionnement ».