Manutan International : s'engage avec FRET 21 pour réduire de 7% ses émissions de CO² en 3 ans

« Entreprendre pour un Monde meilleur ». Telle est l'ambition de Manutan, leader européen du e-commerce BtoB, dont l'un des objectifs RSE est de réduire son empreinte carbone en distribuant équipements et fournitures aux entreprises et aux collectivités.

L'entreprise figure ainsi parmi les leaders du secteur de la distribution e-commerce BtoB à s'engager aux côtés de FRET 21. Ce programme vise à « inciter les entreprises agissant en qualité de donneurs d'ordre des transporteurs à mieux intégrer l'impact des transports dans leur stratégie de développement durable » , en fixant une méthodologie et un cahier des charges précis afin de limiter les émissions de CO2 liées aux activités transports.

Manutan adhère ainsi au dispositif FRET 21 en mars 2022 et se fixe des objectifs ambitieux de réduction carbone à travers un plan d'actions sur trois ans, prévoyant une baisse conséquente de 7% des émissions de transport, conformément à la stratégie RSE du Groupe (l'engagement minimum de référence de FRET 21 est de 5%). L'expertise de FRET21 lui permet d'établir une mesure homogène et régulière des émissions en collaboration avec bp2r, un cabinet de conseil en supply chain spécialiste du transport de marchandises, qui l'accompagne dans cette transition.

Cette méthodologie robuste développée sur plusieurs mois sera, à terme, déclinée à toutes les filiales du Groupe en France et à l'international dans une démarche globale de réduction de ses émissions carbone.

Aujourd'hui, Manutan émet environ 3 840 tonnes de CO² pour sa distribution en France, soit l'équivalent de 3 900 aller-retours Paris-New York en avion. Aussi, pour atteindre son objectif, le Groupe, en collaboration avec ses partenaires de transport, misera plus encore sur des moyens de livraison plus économes en CO² (gaz et électrique notamment) et une coordination plus efficace des livraisons Drop depuis ses fournisseurs.

Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large de mesures mises en place par Manutan, dont notamment le lancement du partenariat avec Urby, entreprise experte de la logistique urbaine connectée opérant à l'aide de camions porteurs roulants au gaz naturel (GNV). Manutan prépare ainsi les commandes pour ses clients en région parisienne et les achemine sur le site d'Urby qui se charge de l'organisation de l'ordonnancement grâce à un logiciel réduisant au minimum les distances à parcourir et de la livraison à J+1.

« Nous sommes ravis d'adhérer au dispositif FRET 21 afin de concrétiser nos ambitions en matière de réduction de nos émissions carbone, l'un des piliers de notre stratégie RSE. Ce sont des initiatives comme celles-ci qui nous permettent de proposer à nos clients des offres de livraison plus vertueuses tout en maintenant un niveau d'excellence sur les délais. », déclare Gabriel Tellier, Directeur Transport du groupe Manutan.