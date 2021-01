Manutan : croissance de 7,7% du CA au 1er trimestre

Manutan International dévoile au titre de son premier trimestre 2020-21, une activité en croissance de +7,7% à 212,1 millions d'euros, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de +1% (+7,4% à change et jours constants).



'Grâce à son modèle orienté e-commerce B2B, la largeur de son offre produits et son agilité opérationnelle', le distributeur d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités poursuit sa dynamique de croissance, 'portée par l'ensemble des zones et divisions'.



Le groupe continue d'implémenter sa stratégie de développement et en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Enfin, Manutan reste actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.



