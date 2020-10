Manutan : engagement collectif de conservation de titres

09/10/2020 | 07:33

Manutan annonce que les membres du groupe familial Guichard, actionnaires du groupe, se sont engagés à conserver collectivement 5.579.340 actions, représentant 73,28% du capital et des droits financiers et 82,05% des droits de vote théoriques.



Cet engagement collectif de conservation a été conclu pour une durée de 24 mois qui commence à courir à compter de son enregistrement. A son expiration, sa durée sera prorogée tacitement d'année en année.



Chaque membre aura la faculté de s'opposer à cette tacite prorogation à condition de notifier sa décision aux autres membres un mois avant le terme de la période en cours et de notifier cette dénonciation à l'administration fiscale.



