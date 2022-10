Manutan : hausse de 9.8% du chiffre d'affaires annuel

Le groupe Manutan publie un chiffre d'affaires de 906.5 ME sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, soit une progression 9,8% à jours et changes constants par rapport à l'exercice précédent.



Au cours du quatrième trimestre 2021/2022, l'activité du Groupe a progressé de +5,4% par rapport au même trimestre de l'exercice 2020/2021 à taux de change et jours constants, à 235,3 millions d'euros.



Manutan rapporte que tous les domaines de la Division Entreprises ont enregistré une croissance au quatrième trimestre. En revanche, l'activité du pôle Collectivités ressort en retrait ' principalement du fait de l'anticipation des livraisons au 3e trimestre ', indique le groupe.



Compte tenu du contexte inflationniste et incertain actuel, le Groupe indique qu'il mettra ' tout en oeuvre pour en atténuer les impacts, tout en restant concentré sur la mise en oeuvre de sa stratégie de développement '.





