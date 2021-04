Manutan : croissance de 1,1% du CA au 2e trimestre

Manutan, distributeur d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités, affiche pour son deuxième trimestre 2020-21, un chiffre d'affaires de 181,3 millions d'euros, en croissance de 1,1% en rythme annuel (+3,4% à change et jours constants).



La cyber-attaque subie le 21 février a eu pour effet de ralentir l'activité pendant quelques jours, mais a été suivie d'une reprise rapide à partir de la première semaine de mars. Les impacts sur l'activité de l'entreprise seront limités.



Pour la suite de l'exercice 2020-21, Manutan continuera d'implémenter sa stratégie de développement, en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Enfin, il reste actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.



