Manutan : progression de 15% du CA au 3e trimestre

Manutan International affiche au titre de son troisième trimestre 2021-22, un chiffre d'affaires de 231,5 millions d'euros, en progression de 15,3% (+15,6% à change et jours constants avec un effet change de +0,3% et un effet jours de -0,7%).



Le distributeur d'équipements et fournitures précise que cette progression est aussi bien portée par sa division collectivités, en croissance de 22%, que par sa division entreprises, qui progresse quant à elle de 13,4%.



Pour la suite de l'exercice 2021-22 et compte tenu de l'actuel contexte inflationniste, Manutan 'continuera de mettre tout en oeuvre afin d'en mitiger les potentiels impacts, tout en restant centré sur l'implémentation de sa stratégie de développement'.



