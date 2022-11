Manutan : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

Données financières EUR USD CA 2022 907 M 944 M - Résultat net 2022 50,0 M 52,0 M - Tréso. nette 2022 102 M 106 M - PER 2022 15,7x Rendement 2022 2,00% Capitalisation 782 M 814 M - VE / CA 2022 0,75x VE / CA 2023 0,71x Nbr Employés - Flottant 26,4% Graphique MANUTAN INTERNATIONAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MANUTAN INTERNATIONAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 103,00 € Objectif de cours Moyen 105,00 € Ecart / Objectif Moyen 1,94% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Xavier Emmanuel Guichard Chief Executive Officer & Director Fabienne Mnard Chief Financial Officer Jean-Pierre Guichard Non-Executive Chairman Jérôme Lescure Independent Director Benoîte Kneib Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MANUTAN INTERNATIONAL 43.45% 814 CINTAS CORPORATION 2.76% 46 244 EDENRED SE 30.19% 13 696 TELEPERFORMANCE SE -45.66% 13 092 BUREAU VERITAS SA -11.99% 12 087 LG CORP. 4.08% 10 078