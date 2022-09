Mobilier de demain : Comment concilier performance économique, environnementale et sociale ?

Engagé en faveur d'un commerce plus responsable, le groupe Manutan souhaite promouvoir l'économie circulaire auprès de l'ensemble de son écosystème. C'est dans cette dynamique que le leader européen du e-commerce BtoB crée un bureau issu à 98 % du réemploi, intitulé « Séléné ». La conception de ce tout premier produit, en partenariat avec des experts de l'économie circulaire, constitue une nouvelle étape dans le développement de son offre éco-responsable.

Manutan, qui intègre les enjeux de durabilité au cœur de son business model et qui a pour ambition de devenir un acteur clé de l'économie circulaire dans le BtoB, s'est associé à Valdelia, éco-organisme en charge d'organiser la filière de recyclage du mobilier professionnel en fin de vie, au Groupe Ares, groupe de structures d'insertion par l'activité économique, et Christophe Dabi, designer produit, afin de mener à bien ce projet.

« Le pôle innovation de Valdelia a accompagné Manutan dans son projet d'upcycling depuis les premières réflexions jusqu'à l'approvisionnement en matériaux de seconde vie. C'était très intéressant de voir comment une entreprise telle que Manutan a adapté l'upcycling, souvent artisanal, à une échelle plus industrielle. Nous sommes heureux de voir que les adhérents de la filière se saisissent des sujets environnementaux et s'appuient sur notre expertise pour créer de nouveaux modèles et faire face aux évolutions du marché de l'ameublement. », annonce Léa Querrien, Chef de projets Innovation chez Valdelia.

Vendu par deux filiales du Groupe, Manutan France et Manutan Collectivités, Séléné est composé à 97,7 % de matière upcyclée (seules les vis et les champs sont neuves) et chaque bureau est conçu en 10 heures de travail par des personnes vulnérables en parcours d'insertion professionnelle.

« La table Séléné est pour Ares la preuve que l'on peut allier design et économie circulaire, tout en favorisant la formation d'un public en insertion aux métiers de la menuiserie. Deux secteurs porteurs de sens et d'espoir pour une écologie humaine plus harmonieuse. », affirme Jonathan RICHARD, Directeur de l'entité Ares Services 93, antenne du groupe Ares qui assure la fabrication des tables.

Avec 80 % d'émissions de CO2 et 26,89 kg de déchets évités comparé à la conception d'un bureau neuf, Séléné prouve qu'il est possible de faire du beau et du fonctionnel avec de l'ancien. Son prix compétitif, sa capacité de production et ses courts délais de livraison constituent de véritables atouts pour un produit issu du réemploi, une filière pour laquelle ces critères sont souvent compliqués à remplir.



« Pour être acteur du changement, nous voulons apporter des solutions concrètes et responsables à nos clients pour l'achat de leur mobilier professionnel. Ce projet est plein de sens : il va aider les organisations privées et publiques dans leur politique d'achats responsables, sur fond de loi AGEC, tout en favorisant la réinsertion professionnelle et en offrant une seconde vie au mobilier usager. », explique Marine Varret, Responsable développement durable offre et supply chain chez Manutan.

La stratégie et les activités de Manutan sont axées sur le développement durable et ce bureau en constitue un parfait exemple puisqu'il réunit performance économique, environnementale et sociale. Issu de la réutilisation, conçu par des personnes en situation de grande exclusion (femmes, jeunes, seniors, réfugiés, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, ou encore des personnes ayant des petits niveaux de formation) et aligné sur les prix du marché, Séléné ouvre la voie au mobilier de demain, en faveur d'une consommation plus responsable.

Véritable animateur de son écosystème, Manutan sensibilise ainsi ses clients, ses partenaires fournisseurs et ses collaborateurs aux alternatives de l'économie circulaire afin de mettre en place une conduite du changement pour faire face aux défis de notre ère. Une belle illustration de l'ambition portée par le Groupe : construire un modèle BtoB durable dans lequel progrès, inclusion et transition écologique vont de pair.