Mobilité interne au sein du groupe Manutan : l'expérience d'Adam Walder et Andréa Mazzucchi

Animé par sa mission « Entreprendre pour un Monde meilleur », le groupe Manutan investit dans le développement de ses collaborateurs. Pour valoriser l'engagement et favoriser l'épanouissement de ses talents, le leader européen du e-commerce BtoB mise notamment sur la mobilité interne. Adam Walder et Andréa Mazzucchi témoignent sur leur expérience.

En 2007, j'ai intégré le service commercial de Manutan République tchèque. Très vite, j'ai pris une double fonction d'acheteur et de chef de produits qui m'a permis, quelques années plus tard, d'évoluer au poste de responsable de la fonction achats pour la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.

Après avoir mené pendant plusieurs années la stratégie d'achats pour la zone Est, travailler aujourd'hui avec une perspective Groupe représente une nouvelle avancée dans ma carrière. Cela me permet de gérer un portefeuille fournisseurs plus large avec un chiffre d'affaires et des parts de marché plus importants mais aussi de conduire des négociations pour l'ensemble du Groupe.

Au cours de cette transition, j'ai été particulièrement soutenu par mes responsables et j'ai aussi bénéficié de précieux conseils de collègues venant des différentes filiales. Depuis mon arrivée dans l'entreprise, j'ai évolué régulièrement et j'en suis très reconnaissant. Sans aucun doute, le groupe Manutan soutient le développement de ses collaborateurs.

J'ai rejoint Manutan Italie en 2010 en tant que directeur des opérations. Au fil des années, mon périmètre d'intervention s'est élargi sur les filiales du Sud puis sur toute la zone Nord-Est-Sud.

Le nouveau poste que j'occupe s'inscrit dans le cadre de la création d'un nouveau département dédié à la satisfaction client et l'efficience. C'est cette volonté de transformation qui m'a notamment conduit à accepter cette mission, en plus du fait que cela vient compléter mes précédents postes avec une approche transversale qui me plait beaucoup. Aujourd'hui, mon rôle consiste à piloter les projets à travers le Groupe en appliquant les techniques de Lean Management afin d'optimiser la valeur pour les clients et de minimiser le gaspillage.

Depuis mon entrée chez Manutan, j'ai eu l'opportunité de grandir, tant sur le plan professionnel que personnel, grâce à mes collègues et aux différentes cultures que j'ai eu la chance de rencontrer sur la zone Nord-Est-Sud, au siège social en France et au Benelux. C'est valorisant de savoir qu'on fait partie d'un vivier de talents et que le Groupe suit de près nos parcours.

Si vous souhaitez intégrer un Groupe européen qui accompagne ses collaborateurs dans la construction de leur carrière et offre de nombreuses opportunités d'évolution, consultez nos offres d'emploi !