Notre Restaurant Inter-Entreprise : une équipe au service du « Bien-travailler »

Chez Manutan France, le Restaurant d'entreprise a pour mission de proposer des repas équilibrés et de saison à l'ensemble des collaborateurs ainsi que leurs partenaires sur le siège social du Groupe, à Gonesse.

Le Directeur du restaurant et son équipe, composée d'une petite dizaine de collaborateurs engagés, préparent intégralement les repas sur place à base de produits de saison, au plus près de la fraîcheur et issus d'une culture raisonnée, réfléchie et biologique. Ils gèrent une multitude de prestataires locaux soigneusement sélectionnés (des producteurs sur le marché de Rungis, le Collectif Percheron - une association de producteurs fermiers, etc.) et collaborent régulièrement avec les services généraux de l'entreprise dans le cadre d'événements.

Au fil des années, l'offre de services proposés par cette brigade ne cesse de s'enrichir :

Ouverture d'un Club pour les déjeuners d'affaires ;

Lancement d'une Cafétéria pour se détendre autour d'un café ou se réunir de façon informelle entre collègues ;

Évolution de l'offre thématique proposée chaque mois ;

Mise en vente de baguettes biologiques pour la conciergerie…

Depuis dix ans, cette équipe se caractérise par une formidable créativité, une rigueur d'exécution et une agilité à toute épreuve. La crise sanitaire en est d'ailleurs un parfait exemple. L'équipe a su adapter l'offre aux nouvelles conditions de travail en ajustant son organisation et en proposant de délicieux mets à emporter pour les collaborateurs travaillant depuis leur domicile (snacking et bocaux pasteurisés ou stérilisés). Ses prochains défis portent notamment sur le développement de l'économie circulaire et la réduction des déchets, au service de la protection de l'environnement. En partenariat avec la société Moulinot, le restaurant a d'ailleurs commencé à traiter et transformer ses biodéchets en fertilisant.

Chaque jour, le RIE joue un rôle clé dans le bien-être des collaborateurs en plaçant l'exemplarité, l'échange et le respect de l'environnement au cœur de ses actions. Animée par des valeurs fortes et le sens du service au travers de la qualité du produit, l'équipe contribue à notre mission d'entreprise : « Entreprendre pour un Monde meilleur ».