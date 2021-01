SMART@WORK : le management à l'heure du travail à distance

En partenariat avec Manutan, la chaîne télévisée BSMART aborde le sujet du management à distance, à travers son émission « SMART@WORK ». À cette occasion, Xavier Laurent, Directeur Fusions et Acquisitions du Groupe évoque avec les invités le management de demain.

Sur le plateau, aux côtés d'Aurélie Planeix, journaliste et présentatrice de l'émission et de Xavier Laurent, se trouvent :

· Éric Albert, Psychiatre et Associé gérant d'Uside, cabinet de conseil spécialisé dans la qualité de vie au travail, l'efficacité collective et la gestion des talents.

· Jean-Charles Samuelian-Werve, Co-fondateur et CEO de Alan, une assurance santé 100 % en ligne, et Auteur de Healthy Business, ouvrage traitant de culture d'entreprise, bien-être et excellence au travail.

En ces temps de crise sanitaire où le télétravail se démocratise, les invités s'interrogent sur les clés d'un bon management pour contribuer à l'épanouissement des collaborateurs et à la performance des entreprises. Éric Albert est formel : « ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui recréent du collectif différemment et qui ne basculent pas entièrement dans le distanciel. » Dès lors, il semble capital pour tout un chacun d'entretenir ses relations et la notion de confiance créées préalablement avec les autres membres de l'entreprise. Jean-Charles Samuelian-Werve insiste sur l'importance de la confiance qui « marche si on tolère et même si on récompense la prise de risque et l'échec. Ce n'est pas parce qu'un projet a échoué que [le collaborateur] a échoué. ».

Finalement, Xavier Laurent imagine la formule gagnante, côté collaborateur : « quand on [trouve] du sens, qu'on est capable de prendre des risques, qu'on sait à quoi on sert, on est autonome et on arrive à [travailler] même avec la difficulté de ne pas voir ses collègues tous les jours. ».Cela suppose, côté manager, un rôle qui comporte une forte dimension psychologique. Ce n'est pas Eric Albert, Auteur de « Le manager est un psy » qui dira le contraire.