Success story : l'Intelligence Artificielle au service du e-commerce B2B

Gonesse, le 2 décembre 2020 - Dans une ère où l'exploitation de la data et de l'intelligence artificielle (IA) est essentielle à l'innovation et au développement des entreprises, Manutan, leader européen du e-commerce, spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et collectivités, et Factonics, start-up créatrice de la première 'AI Business Platform', dévoilent le succès de leur collaboration.

Sur le marché du e-commerce à la croissance exponentielle, les acteurs ne cessent d'élargir leurs gammes de produits et de services à l'aide des données collectées grâce aux nouvelles technologies. Le recours à l'IA se démocratise afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client.

Riche d'une offre de plus de 630 000 produits, Manutan se positionne comme l'un des grands acteurs du e-commerce BtoB. Après avoir été la première société française de vente par catalogue d'équipements industriels, le Groupe a évolué parallèlement à l'émergence d'Internet et du e-commerce, lançant ses premiers sites marchands dès 2001.

En marge de son rapide développement, le volume de données partagées par ses fournisseurs n'a cessé de croître et Manutan avait besoin de déployer une solution efficace et agile pour optimiser la classification des produits sur ses sites e-commerce et soutenir l'extension de son offre.

Complexe et fastidieuse, la classification de données produits non structurées et aléatoires envoyée par les fournisseurs devenait chronophage. Avant sa rencontre avec Factonics, Manutan avait d'abord développé en interne une solution 'elasticsearch' afin de s'éloigner du processus manuel, mais les résultats en termes de produits correctement classifiés se sont avérés déceptifs ne dépassant pas les 10%.

'Nous référençons une moyenne de 130 000 nouveaux produits par an et nos fournisseurs nous communiquent un nombre conséquent de données relatives. Nous souhaitions investir dans une solution d'Intelligence Artificielle nous permettant de classifier automatiquement les produits et ainsi d'optimiser nos ressources internes. Factonics nous a permis de répondre à cette problématique métier et de mettre en place une solution spécifique à nos besoins business, grâce à leurs algorithmes prêts à l'usage que nous avons su rendre plus pertinents ensemble' précise Guillaume Duval, Directeur Master Data Management du groupe Manutan.

Sept mois après la première rencontre, Manutan effectue un premier test de la solution proposée par Factonics, sur un échantillon de produits envoyés par ses fournisseurs. Celui-ci est une réussite avec 80% des produits classifiés correctement, un résultat encourageant qui a convaincu l'ETI de poursuivre le projet aux côtés de la start-up.

« L'outil proposé par Factonics a largement soulagé les tâches redondantes effectuées par les e-merchandisers chez Manutan. Non seulement, leur solution nous permet l'automatisation de la classification de produits mais aussi une comparaison plus cohérente des produits pour nos clients. Dégagé de ces tâches, nos collaborateurs peuvent maintenant se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. », commente Guillaume Duval.

Des caractéristiques techniques au design, la manière dont les produits sont présentés par les fournisseurs varie, et le manque d'homogénéité de ces informations constituait un frein non seulement à la classification correcte des produits mais également à leur comparaison. Factonics a permis de trier ces informations en fonction des grandes familles et des sous-catégories propres au site de Manutan.

Par ailleurs, pour pallier le manque de données de certaines catégories de produits, Factonics et Manutan ont débuté une capture des données externes permettant d'alimenter l'algorithme.

'Nous avons convenu d'un score pour mesurer l'exactitude de la classification des produits. Nous avons créé une plateforme pour les e-merchandisers où, lorsque le score n'est pas atteint, les produits pré-classifiés sont soumis à validation humaine. Cela permet de peaufiner l'efficacité de l'algorithme et d'avoir de moins en moins recours aux interventions manuelles.' explique Adrian Pellegrini, Directeur Général de Factonics.

'On observe déjà un gain de temps et d'efficacité chez Manutan, ce qui est une promesse de succès sur le long terme' conclut Guillaume Duval.

La solution a pu évoluer grâce à l'ajout d'algorithmes et d'altérations complémentaires pour atteindre l'actuel taux de 90% de produits classifiés correctement. Les produits étant mieux classifiés, cela permet aux clients de les comparer plus facilement, plus particulièrement leurs caractéristiques techniques malgré la disparité des données.

