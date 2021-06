Transformation Digitale de la Supply Chain et du Système d'Informations : Le groupe Manutan parie sur l'automatisation des processus et le zéro papier pour son nouveau centre logistique des Papeteries Pichon

Manutan, leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d'équipements et fournitures aux entreprises et aux collectivités, a lancé, en janvier dernier, la mise en service de son nouvel entrepôt ultra-automatisé pour sa filiale Papeteries Pichon, numéro un de la vente de fournitures scolaires en France, basé à Veauche, proche de Saint-Etienne.

Ce nouveau centre est un véritable emblème de l'innovation logistique. En plus des processus d'automatisation dernier cri, un nouveau système d'informations beaucoup plus performant a été mis en place. Retour sur ce projet de digitalisation hors normes !

Lancé en janvier dernier, ce nouvel entrepôt vise à anticiper des volumes de commandes toujours plus importants grâce à l'augmentation des surfaces de stockage et de préparation ainsi que des capacités de traitement des commandes pour une plus grande efficience opérationnelle, notamment via l'automatisation des processus. Un engagement logistique très fort pour répondre au pic d'activité lié à la rentrée des classes, période qui représente 80% du chiffre d'affaires annuel de la filiale.

La nouvelle plateforme logistique comprend deux cellules de préparation de commandes et de stockage de 12 000 m2 et de 6 000 m2, adossées à 3 600 m2 d'espaces de bureaux, dans lesquelles peuvent être traités jusqu'à 250 000 pickings et 10 000 colis par jour. Le site est équipé d'un système de préparation GTP ('Goods to Persons') conçu par Savoye, acteur mondial des solutions globales logistiques sur-mesure, basé à Dijon. Ce système est doté de 72 navettes autonomes d'une capacité de transport de 40 000 bacs. En ce qui concerne le stock, le site est équipé d'un transstockeur (13 000 palettes) comprenant 5 navettes autonomes.

Toute l'automatisation déployée répond à des objectifs de stocks et d'efficacité croissants. En parallèle, un système d'informations tout aussi performant a été installé : les équipes prennent et transmettent les commandes exclusivement sous format digital. Cela a permis d'accroître considérablement la productivité des collaborateurs pendant les pics d'activité, ayant un impact direct sur le Net Promoter Score (NPS), outil utilisé par Manutan pour mesurer la satisfaction clients.

'Les Papeteries Pichon étaient la filiale, parmi toutes celles du groupe Manutan, à fonctionner avec encore énormément de dossiers papier, notamment au service client. Avec ce nouveau système d'informations, on a concrètement fait un 'annule et remplace' des anciens processus pour digitaliser l'ensemble de la chaîne de travail du bâtiment et de l'entrepôt', commente Henri Adreit, Directeur Technologie et Data du groupe Manutan.

Les équipes informatiques ont déployé des outils efficaces qui pour certains avaient déjà fait leurs preuves au sein du Groupe. Cela tout en adaptant le SI aux spécificités du métier de Pichon, notamment en développant une solution spécifique pour la réponse aux appels d'offres du marché public, toujours très détaillés.

'Les Papeteries Pichon sont la première filiale de la division 'Collectivités' du groupe Manutan à se voir installer ce système d'informations totalement digitalisé, avec des adaptations appropriées au secteur', précise Henri Adreit.

Au-delà d'un objectif d'efficience lié à cette importante digitalisation,l'enjeu des Papeteries Pichon était également de réduire drastiquement, voire de supprimer le papier, qui tenait encore une place très importante dans le quotidien des équipes.

Réel enjeu environnemental au cœur des valeurs et de l'ADN de Manutan, les Papeteries Pichon suivent le modèle des autres filiales et passent donc au 'zéro papier' dès la prise de commandes web qui sont désormais directement intégrées au nouvel ERP.

'On a tout changé, sauf les équipes !Et on souhaite même les renforcer avec des créations d'emplois à plus forte valeur ajoutée directement liées aux enjeux clients', introduit Grégoire Koudrine, Directeur de la Supply Chain Groupe chez Manutan.

Le ton est donné ! En effet, cette supply chain ultra automatisée et ce SI très digitalisé implique la question des emplois et des équipes au sein des Papeteries Pichon. Aucun emploi n'a été supprimé, au contraire, les emplois ont été revalorisés avec une montée en compétences pour la gestion des nouveaux outils. En effet, dix nouveaux postes qualifiés ont été créés, dédiés à ces innovations, tant pour la chaîne logistique que pour le Système d'Informations, tels que : ingénieurs sur les nouveaux systèmes automatisés, chef de projet supply chain ou encore techniciens de maintenance sur les nouvelles technologies.

Par ailleurs, le Groupe s'étant doté d'outils digitaux très innovants, il est apparu naturellement nécessaire que les équipes se les approprient. Manutan a donc créé un plan de formations à destination des 'key users', notamment sur la partie entrepôt et prises de commandes/SAV. A la suite de ces périodes de formations assez longues, ces utilisateurs ont pu former à leur tour leurs équipes sur l'ensemble des nouveaux outils.