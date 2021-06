Manutan International : prône le « Bien-travailler », un concept qui allie performance et épanouissement au sein de l'entreprise

Alors que notre rapport au travail évolue avec la digitalisation des métiers, le rythme qui s'accélère et l'apparition de nouveaux modes de travail hybrides et hyperconnectés, un nouveau concept émerge : le « Bien-travailler ».

Il s'agit d'une nouvelle conception du travail qui veut conjuguer la performance de l'entreprise à l'épanouissement des collaborateurs. Cela inclut même tout l'écosystème d'une entreprise car ce principe a pour ambition de rayonner à travers la relation avec les clients, les partenaires et les fournisseurs.

A l'heure de la crise sanitaire, lorsqu'il est question de faire preuve de résilience et d'adaptation, cette vision prend tout son sens. Elle a pu prendre différentes formes au sein des organisations : un soutien personnalisé pour les collaborateurs isolés, la création de services inédits tels que la désinfection des locaux pour aider les commerces à rouvrir ou encore des échanges réguliers avec les partenaires pour favoriser l'entraide et le partage de bonnes pratiques.

Au-delà des valeurs partagées par l'ensemble des collaborateurs, la culture d'une entreprise se caractérise par des coutumes, des méthodes de travail et d'autres éléments informels qui la distingue de ses concurrents. Cela favorise la cohésion au sein des équipes interneset servir in fine la fidélité client et l'engagement à long terme avec les partenaires.

Le « Bien-travailler » contribue au développement de tout l'écosystème autour de l'entreprise. Cela peut se manifester à travers des formations proposées aux collaborateurs, des projets de partenariats avec des start-ups innovantes ou encore la mise à disposition de produits de qualité qui améliorent l'environnement de travail. Ce concept représente une nouvelle façon d'appréhender son quotidien et une opportunité de remettre du sens dans le travail quotidien tout en valorisant les relations humaines.

Cette approche fait également écho aux enjeux actuels que pose la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : créer de la valeur pour l'entreprise et son écosystème, tout en considérant et protégeant la dimension humaine.

Agir en faveur du « Bien-travailler » conduit à mettre l'innovation au service des collaborateursmais aussi des clients. Leur proposer des produits de qualité et les conseiller dans leurs achats permet à la fois de leur faire gagner en temps et en sérénité et ainsi de réaliser des économies. De plus, le fait de créer un environnement de travail synonyme d'épanouissement, de sécurité et de confort pour les équipes internes booste leur motivation et de facto leurs performances.

Aujourd'hui, les produits qui serviront à aménager les espaces professionnels et équiper les collaborateurs représentent une opportunité de porter haut les valeurs de l'entreprise. On pourra par exemple miser sur des produits responsables, ergonomiques ou novateurs. En effet, les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de l'entrepriseet il est donc essentiel qu'ils vivent le « Bien-travailler » au quotidien. Ils mettront ainsi tout leur cœur à satisfaire les clients, boostant leur fidélité et générant un bouche-à-oreille positif. Enfin le rayonnement s'étend au-delà de l'entreprise : auprès des fournisseurs et des partenaires qui pourront également expérimenter le « Bien-travailler » à travers les échanges et les projets et qui les amèneront à placer l'innovation au service du développement de tout cet écosystème.

Le « Bien-travailler » est un cercle vertueux où résonne notre vision du travail visant à rendre le Monde meilleur !

Julie Dang Tran, Directrice Générale Manutan France