Manx Financial Group PLC est une société basée sur l'île de Man, dont l'activité principale est la fourniture de services financiers. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale, Conister Bank Limited (la Banque). La Banque fournit une variété de produits et de services financiers, y compris des comptes d'épargne, des financements d'actifs, des prêts personnels, des prêts aux petites et moyennes entreprises, des escomptes en bloc et d'autres facilités de crédit spécialisées et décrochées aux consommateurs et aux entreprises de l'île de Man et du Royaume-Uni. Outre ses activités d'investissement, la société opère à travers trois segments axés sur les produits : Asset and Personal Finance, qui comprend la fourniture de contrats de location-vente, de contrats de location-financement, de prêts personnels, de prêts commerciaux, d'escompte en bloc, de plans de stockage de véhicules et d'accords de financement en gros ; Edgewater Associates Limited, qui fournit des conseils financiers ; et MFX Limited, qui fournit des services de transactions en devises étrangères.