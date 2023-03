LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Manx Financial annonce des résultats record pour 2022

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Manx Financial Group PLC, en hausse de 27% à 28,55 pence, fourchette de 12 mois 7,50 pence - 29,75 pence. La société de services financiers annonce des résultats annuels record en 2022 malgré un environnement économique "négatif", avec des taux d'intérêt plus élevés et une inflation plus forte. Le bénéfice avant impôt fait un bond de 71 % pour atteindre 5,2 millions de livres sterling en 2022, contre 3,0 millions de livres sterling en 2021. Les revenus nets d'intérêts augmentent de 35 %, passant de 18 millions de livres sterling à 24,4 millions de livres sterling. Les revenus d'intérêts, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, passent de 21 millions de livres sterling à 29 millions de livres sterling. Jim Mellon, président exécutif, déclare que les performances financières de l'année ont atteint un niveau record en dépit de l'incertitude économique persistante. Pour l'avenir, M. Mellon affirme que l'entreprise est bien positionnée pour soutenir la croissance de la rentabilité en 2023.

SpaceandPeople PLC, en hausse de 9,2% à 72,60 pence, fourchette de 12 mois 62,50 pence - 159,00 pence. La société déclare que les échanges au cours du second semestre 2022 ont été solides et se sont poursuivis au début de l'année 2023 au Royaume-Uni et en Allemagne malgré les grèves des chemins de fer. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année est conforme aux attentes et s'élève à 5,5 millions de livres sterling. La société déclare qu'elle espère une augmentation de ses revenus et de sa rentabilité en 2023. SpaceandPeople dispose d'une base de données d'espaces intérieurs et extérieurs dans les centres commerciaux et les parcs d'activités commerciales que les commerçants du secteur alimentaire peuvent réserver au Royaume-Uni.

AIM - LOSERS

Eqtec PLC, baisse de 24% à 0,22 pence, fourchette de 12 mois 0,21 pence - 1,25 pence. L'entreprise de valorisation énergétique des déchets lève conditionnellement 3,5 millions de livres sterling avant frais par le biais d'un placement via des souscriptions directes auprès d'investisseurs institutionnels et autres au prix de 0,22 pence par unité. Une unité représente une action de 0,001 EUR de la société et la moitié d'un bon de souscription d'actions. Le prix de placement représente une décote d'environ 23% par rapport au prix de clôture des actions de la société sur l'AIM lundi. La société annonce également le reprofilage des facilités de crédit existantes, y compris la conversion de la dette existante en capitaux propres et le règlement des honoraires des fournisseurs stratégiques en nouvelles actions, dans chaque cas au même prix de placement. La société désigne Global Investment Strategy UK Ltd comme agent de placement pour lever jusqu'à 550 000 GBP supplémentaires par le biais d'une option de courtage. Le produit net du placement sera utilisé pour faire progresser les centres de développement du marché, pour maintenir la continuité des activités et pour stimuler la recherche et le développement, indique Eqtec.

Engage XR Holdings PLC, baisse de 10 % à 3,50 pence, fourchette de 12 mois 3,45 pence - 20,00 pence. Annonce à Euronext Dublin de son intention d'annuler l'admission de ses actions à la négociation sur le marché Euronext Growth. Le dernier jour de négociation sera le 18 avril, l'annulation prenant effet le 19 avril. L'annulation n'aura aucun effet sur les transactions de la société sur le marché AIM de la Bourse de Londres. "Il est prévu que le maintien d'une cotation unique sur l'AIM concentre la liquidité sur un seul lieu de négociation", explique l'entreprise de logiciels de réalité virtuelle.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

