Many Peaks Gold Limited est une société d'exploration et de développement minier basée en Australie. Les projets de la société sont situés dans le centre du Queensland, une province aurifère dans une région abritant des systèmes aurifères liés à des intrusions (IRGS), des systèmes aurifères à cuivre-or de type porphyrique et épithermal, et des minéralisations de type skarn. Les concessions de la société sont situées à environ 80 kilomètres (km) au sud de Gladstone et à 150 km à l'ouest de Bundaberg, dans le centre de l'État de Terre-Neuve. Les projets de la société comprennent le projet aurifère Mt Weary, le projet cuivre-or Rawlins et le projet aurifère Monal. Le projet aurifère Mt Weary est situé à l'est des concessions et comprend de multiples occurrences aurifères avec le prospect Boggy Creek au centre de la zone du projet. Le projet Rawlins est situé à environ 20 km à l'ouest du projet aurifère Mt Weary et comprend un certain nombre d'indices de cuivre et d'or dans une zone d'environ 5 km sur 3 km. Le projet aurifère Monal est situé au nord des concessions.

Secteur Or