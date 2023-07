Maoming Petro-Chemical Shihua Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la vente de produits pétrochimiques. Les principaux produits de la société sont le polypropylène, le gaz de pétrole liquéfié, le pétrole solvant, l'éthanolamine, les propulseurs hydrocarbonés, les produits pétroliers et les produits en plastique. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux, avec Guangdong comme principal marché.

Secteur Produits chimiques de base