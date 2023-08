Maoyan Entertainment est une société basée en Chine qui exploite principalement une plate-forme de services de divertissement innovants sur Internet. La société exploite quatre segments. Le segment des services de billetterie de divertissement en ligne offre des services de billetterie en ligne pour des formats de divertissement complets, tels que des films et des événements de divertissement. Le segment Services de contenu de divertissement exploite une plate-forme intégrée pour fournir des services de contenu de divertissement, allant de la distribution, de la promotion à la production, pour divers formats de divertissement, notamment des films, des séries télévisées, des séries web, des films web, des émissions de variétés et des événements de divertissement. Le segment des services de commerce électronique propose un service de précommande de nourriture et de boissons sur place et la vente en ligne de marchandises dérivées de la propriété intellectuelle. Le segment des services publicitaires et autres est au service des annonceurs de l'industrie du divertissement et d'autres secteurs, notamment l'automobile, l'électronique et les produits de consommation.

Secteur Internet