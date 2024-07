Mapfre S.A. est un groupe d'assurance organisé autour de 3 pôles d'activités : - assurance non vie (63,5% des primes émises) : assurance automobile (38,3% des primes émises), assurance dommages (16,7%), assurance accident et santé (11,4%) et autres (33,6%) ; - assurance vie (19,2%) ; - réassurance (17,3%). A fin 2021, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 15 354 agences implantées en Ibérie (8 992), en Amérique latine (5 914) en Eurasie (420) et en Amérique du Nord (28). La répartition géographique des primes émises est la suivante : Ibérie (41,8%), Eurasie (7,4%), Brésil (18,4%), Amérique latine (20,9%), Amérique du Nord (10,9%) et autres (0,6%).