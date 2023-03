Mapfre SA devient actionnaire majoritaire de la Financière Responsable

Mapfre SA détient désormais 51% du capital de La Financière Responsable (LFR), société de gestion française spécialiste de la gestion actions européennes ISR. Mapfre SA consolide sa présence sur le marché français et confirme avec La Financière Responsable son engagement en faveur de l’investissement durable. Fin 2017, le groupe Mapfre avait déjà acquis 25% des parts de LFR. L’évolution positive du partenariat et la bonne entente entre les deux sociétés ont conduit les deux parties à franchir une nouvelle étape.



" Nous faisons le pari de l'investissement durable depuis 2017. Dans ce domaine, les fondateurs de LFR possèdent une expérience de près de 25 ans. Au cours des cinq dernières années, nous avons lancé conjointement des produits ISR, dont la particularité réside dans une méthode originale de sélection des titres par les fonds, une caractéristique très appréciée par nos clients ", explique José Luis Jiménez, Directeur général des investissements de Mapfre.



" Depuis 2017 les équipes de Mapfre et de LFR ont appris à se connaître pour développer d'excellentes relations de travail et une coopération bénéficiant aux clients des deux sociétés. Nous accueillons très favorablement ce resserrement des liens qui est une étape très importante pour élargir la voie de nos collaborations " explique Olivier Johanet, Président de La Financière Responsable.