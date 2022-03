Maple Gold Mines Ltd. annonce ses résultats financiers pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021

Maple Gold Mines Ltd. a annoncé ses résultats pour l'exercice complet terminé le 31 décembre 2021. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré une perte nette de 5,93 millions de CAD, contre 4,47 millions de CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,02 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente. La perte diluée par action provenant des activités poursuivies s'est élevée à 0,02 CAD, contre 0,02 CAD l'année précédente.