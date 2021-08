Maple Leaf Foods : Publication des Résultats Trimestriels 05/08/2021 | 12:16 Envoyer par e-mail :

TSX : MFI www.mapleleaffoods.com Relations avec les investisseurs : Mike Rawle 905 285-5732 Relations avec les médias : Janet Riley 905 285-1515 Les Aliments Maple Leaf communique ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 Le Groupe des protéines animales constate une solide marge du BAIIA ajusté de 11,6 %, et ce dans l'adversité Mississauga, Ontario, 5 août 2021 - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX : MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. Comme nous l'avions prévu, nous avons, au deuxième trimestre, dû surmonter d'importants obstacles sur le marché et avons connu un trimestre difficile en comparaison d'une année à l'autre en raison de l'incidence de la COVID-19. Et pourtant notre entreprise a obtenu d'excellents résultats », a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction. « Le rendement du Groupe des protéines animales a été impressionnant, avec une croissance des ventes de 7,4 % et des marges du BAIIA ajusté se chiffrant à 11,6 %. Nous prévoyons une reprise complète de nos marges à compter du troisième trimestre. Pour ce qui est du Groupe des protéines végétales, dans lequel nous continuons d'investir pour assurer notre croissance à long terme, nous nous attendions à ce que nos ventes au premier et au deuxième trimestres soient faibles. Cependant, nous prévoyons d'effectuer un retour à nos objectifs de croissance stratégique, voire les dépasser au deuxième semestre de cette année.Le dynamisme de la marque, la filière d'innovation et l'activité des clients pointent tous dans ce sens.

de 9,0 %, semblable au rendement du premier trimestre. Les ventes du Groupe des protéines animales ont augmenté de 7,4 % pour s'établir à 1 117,5 millions de dollars, tandis que la marge du BAIIA ajusté est demeurée à un bon niveau soit 11,6 %.

Les ventes du Groupe des protéines végétales ont diminué de 10,4 % après exclusion de l'incidence du taux de change, tandis que les frais de vente et charges générales et administratives sont semblables à ceux de l'exercice précédent

Le bénéfice net s'établit à 8,8 millions de dollars, comparativement à 25,7 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison principalement des variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés.

Les dépenses en immobilisations de 166,8 millions de dollars comprenaient essentiellement des capitaux de construction (i) de 127,8 millions de dollars, dont la majeure partie était liée à des projets de construction en cours dans les installations avicoles de London, en Ontario.

de 127,8 millions de dollars, dont la majeure partie était liée à des projets de construction en cours dans les installations avicoles de London, en Ontario. Le bilan demeure solide, avec une dette nette de 1 068,2 millions de dollars et un crédit engagé non décaissé de plus de 800 millions de dollars.

Perspectives pour 2021 : Les objectifs pour le Groupe des protéines animales sont inchangés, soit une croissance moyenne à élevée à un chiffre des ventes et l'augmentation de la marge du BAIIA ajusté; la croissance des ventes du Groupe des protéines végétales devrait maintenant atteindre l'objectif stratégique de 30 % au second semestre de 2021. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Points saillants de nature financière Pour les Mesure (i) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin (non audité) 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Ventes 1 158,9 $ 1 094,6 $ 5,9 % 2 211,9 $ 2 117,3 $ 4,5 % Bénéfice net 8,8 $ 25,7 $ (65,8) % 56,5 $ 21,9 $ 157,3 % Bénéfice de base par action 0,07 $ 0,21 $ (66,7) % 0,46 $ 0,18 $ 155,6 % Résultat d'exploitation ajusté(ii) 56,4 $ 66,7 $ (15,4) % 106,7 $ 111,8 $ (4,5) % Résultat ajusté par action(ii) 0,28 $ 0,35 $ (20,0) % 0,54 $ 0,56 $ (3,6) % BAIIA ajusté - Groupe des protéines 129,7 $ 138,2 $ (6,2) % 253,0 $ 249,3 $ 1,5 % (ii) Ventes - Groupe des protéines végétales 48,1 $ 60,6 $ (20,6) % 90,7 $ 107,0 $ (15,2) % Flux de trésorerie disponibles(ii) (135,9) $ 53,7 $ (353,1) % (331,1) $ (79,6) $ (316,0) % Capitaux de construction(ii) 720,8 $ 229,0 $ 214,8 % Dette nette(ii) (1 068,2) $ (606,7) $ 76,1 % Toutes les mesures financières sont exprimées en millions de dollars, sauf le résultat de base et le résultat ajusté par action. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Les ventes du deuxième trimestre de 2021 se sont élevées à 1 158,9 millions de dollars comparativement à 1 094,6 millions de dollars à l'exercice précédent. Il s'agit d'une augmentation de 5,9 %, attribuable à la hausse des ventes du Groupe des protéines animales, partiellement annulée par la baisse des ventes du Groupe des protéines végétales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée Secteurs d'exploitation. En cumul annuel pour 2021, les ventes se sont élevées à 2 211,9 millions de dollars, comparativement à 2 117,3 millions de dollars au dernier exercice, soit une augmentation de 4,5 % en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus. Le bénéfice net du deuxième trimestre de 2021 s'est chiffré à 8,8 millions de dollars (0,07 $ par action de base), comparativement à 25,7 millions de dollars (0,21 $ par action de base) à l'exercice précédent. La baisse du bénéfice net est principalement attribuable à une perte nette plus élevée de 31,7 millions de dollars (perte nette de 17,2 millions de dollars en 2020) liée aux variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté ci-dessous. Les résultats ont également subi l'incidence des restrictions d'accès la Chine et de la baisse des marges de transformation primaire dans le Groupe des protéines animales, ainsi que de la baisse du volume des ventes et de l'utilisation de la capacité au sein du Groupe des protéines végétales. En cumul annuel pour 2021, le bénéfice net s'est chiffré à 56,5 millions de dollars (0,46 $ par action de base), comparativement à 21,9 millions de dollars (0,18 $ par action de base) à l'exercice précédent. La hausse du bénéfice net est principalement attribuable à une perte nette moins élevée de 4,9 millions de dollars (perte nette de 53,9 millions de dollars en 2020) liée aux variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté ci-dessous. Le résultat d'exploitation ajusté pour le deuxième trimestre de 2021 s'est établi à 56,4 millions de dollars comparativement 66,7 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,28 $ au deuxième trimestre de 2021, comparativement à 0,35 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus. En cumul annuel en 2021, le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 106,7 millions de dollars, comparativement 111,8 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,54 $ pour 2021, comparativement à 0,56 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée « Secteurs d'exploitation ». Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS. En réponse à la COVID-19 En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité et en communiquant et collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique y compris des cliniques de vaccination sur place. Les mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des employés ont alourdi la structure des coûts de la société en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses associées à la pandémie. Les coûts structurels continus liés à la COVID-19 ont été intégrés au plan d'exploitation de la Société pour 2021. Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés et qu'elle continuera déployer devraient atténuer les répercussions négatives sur son exploitation. Tout au long de l'évolution de la crise de la COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité

COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la responsabilité sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf, depuis le début de la pandémie, la société a fourni un soutien important au personnel de première ligne, aux secours alimentaires d'urgence et aux fournisseurs de soins de santé. Secteurs d'exploitation La société comprend deux segments isolables : Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités : le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le bénéfice d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté. Le Groupe des protéines végétales mesure son rendement principalement en fonction des taux de croissance des revenus, tout en optimisant les marges brutes et en contrôlant les frais de vente, charges générales et administratives, ce qui permet de générer des taux de croissance élevés des revenus. Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les périodes de trois mois closes le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020. Trimestre clos le 30 juin 2021 Trimestre clos le 30 juin 2020 Groupe des Groupe des Groupe des Groupe des (En millions de dollars)(i) protéines protéines Coûts non protéines protéines Coûts non (non audité) animales végétales affectés(ii) Total animales végétales affectés(ii) Total Ventes 1 117,5 $ 48,1 (6,7) 1 158,9 $ 1 040,4 $ 60,6 (6,4) 1 094,6 $ Profit brut 167,0 $ 0,3 (31,7) 135,7 $ 176,6 $ 7,9 (17,2) 167,3 $ Frais de vente et charges générales et administratives 81,2 $ 29,8 - 110,9 $ 83,7 $ 34,1 - 117,8 $ Résultat d'exploitation ajusté(iii) 85,9 $ (29,5) - 56,4 $ 92,9 $ (26,3) - 66,7 $ BAIIA ajusté(iii) 129,7 $ (25,9) - 103,8 $ 138,2 $ (22,6) - 115,7 $ Marge du BAIIA ajusté(iii) 11,6 % (53,9) % s.o. 9,0 % 13,3 % (37,2) % s.o. 10,6 % Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, les variations

de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les périodes de six mois closes le 30 juin 2021 et le 30 juin 2020. Semestre clos le 30 juin 2021 Semestre clos le 30 juin 2020 Groupe des Groupe des Groupe des Groupe des (En millions de dollars)(i) protéines protéines Coûts non protéines protéines Coûts non (non audité) animales végétales affectés(ii) Total animales végétales affectés(ii) Total Ventes 2 131,2 $ 90,7 (9,9) 2 211,9 $ 2 021,7 $ 107,0 (11,4) 2 117,3 $ Profit brut 333,1 $ 0,4 (4,9) 328,6 $ 333,9 $ 14,6 (53,9) 294,7 $ Frais de vente et charges générales et administratives 168,3 $ 58,6 - 226,8 $ 171,8 $ 65,0 - 236,7 $ Résultat d'exploitation ajusté(iii) 164,9 $ (58,1) - 106,7 $ 162,1 $ (50,3) - 111,8 $ BAIIA ajusté(iii) 253,0 $ (50,9) - 202,1 $ 249,3 $ (43,1) - 206,2 $ Marge du BAIIA ajusté(iii) 11,9 % (56,1 %) s.o. 9,1 % 12,3 % (40,3 %) s.o. 9,7 % Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, les variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Groupe des protéines animales Le Groupe des protéines animales comprend les produits de viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à manger, les produits de porc et de volaille frais à valeur ajoutée vendus au détail, à des services alimentaires et à l'industrie ainsi que les activités agricoles liées au porc et à la volaille. Le Groupe des protéines animales comprend des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, SchneidersMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMD et de nombreuses marques régionales importantes. Les ventes du deuxième trimestre de 2021 ont augmenté de 7,4 % pour s'établir à 1 117,5 millions de dollars comparativement 1 040,4 millions de dollars à l'exercice précédent. La croissance des ventes est attribuable à la hausse des valeurs marchandes du porc frais et de la volaille, le changement favorable de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque et à l'augmentation des volumes aux États-Unis. Ces facteurs ont plus que compensé l'incidence défavorable du taux de change. La reprise solide des volumes de ventes dans les services alimentaires a contrebalancé la normalisation des volumes des ventes au détail depuis le début de la pandémie. En cumul annuel pour 2021, les ventes ont augmenté de 5,4 % pour s'établir à 2 131,2 millions de dollars, comparativement 2 021,7 millions de dollars, à l'exercice précédent. La croissance des ventes a été soutenue par la hausse des valeurs marchandes du porc frais et de la volaille, le changement favorable de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque, l'augmentation des volumes aux États-Unis et les mesures d'établissement des prix mises en œuvre dans le secteur des viandes préparées au quatrième trimestre de 2020 pour atténuer l'inflation et l'augmentation d'autres coûts structurels. Ces facteurs ont plus que compensé l'incidence défavorable du taux de change et la baisse des ventes en Chine. La remontée solide des volumes des services alimentaires au cours du deuxième trimestre a compensé la normalisation des volumes des ventes au détail. Le profit brut du deuxième trimestre de 2021 s'est établi à 167,0 millions de dollars (marge brute de 14,9 %) comparativement 176,6 millions de dollars (marge brute de 17,0 %) à l'exercice précédent. Les avantages découlant du changement de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque ont plus que compensé les restrictions d'accès au marché de la Chine et la baisse des marges dans la transformation primaire. Le profit brut du deuxième trimestre de 2020 avait également subi l'incidence d'importants frais opérationnels et ponctuels engagés en réponse à la COVID-19. Le profit brut en cumul annuel pour 2021 est de 333,1 millions de dollars (marge brute de 15,6 %) comparativement à 333,9 millions de dollars (marge brute de 16,5 %) à l'exercice précédent. Le solide rendement opérationnel et les avantages découlant du changement de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque ont été annulés en raison des restrictions d'accès à la Chine. Le profit brut du premier semestre de 2020 a également subi l'incidence d'importants frais opérationnels et ponctuels engagés en réponse à la COVID-19. Au deuxième trimestre de 2021, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 81,2 millions de dollars, comparativement à 83,7 millions de dollars à l'exercice précédent. La réduction des frais de vente et charges générales et administratives s'explique par une diminution de la rémunération variable, partiellement annulée par la normalisation des dépenses de publicité et de promotion en comparaison à l'exercice précédent. D'autres comptes de dépenses discrétionnaires, comme les voyages et la formation, étaient équivalents à ceux de l'exercice précédent. En cumul annuel pour 2021, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 168,3 millions de dollars, comparativement à 171,8 millions de dollars. La baisse des frais de vente et charges générales et administratives est attribuable à la diminution dans la rémunération variable et au dépassement des dons effectués en mars 2020 pour appuyer les travailleurs de la santé de première ligne au début de la pandémie de COVID-19. Cette baisse a considérablement annulé la normalisation des dépenses de publicité et de promotion ainsi que la hausse des coûts de la main-d'œuvre. Le résultat d'exploitation ajusté pour le deuxième trimestre de 2021 se chiffre à 85,9 millions de dollars, comparativement à 92,9 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. En cumul annuel, pour 2021, le résultat d'exploitation ajusté se chiffre à 164,9 millions de dollars, comparativement à 162,1 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre de 2021 se chiffre à 129,7 millions de dollars, comparativement à 138,2 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Pour le deuxième trimestre, la marge du BAIIA ajusté était de 11,6 %, comparativement à 13,3 % à l'exercice précédent, également dans la tendance des facteurs susmentionnés. En cumul annuel, pour 2021, le BAIIA ajusté se chiffre à 253,0 millions de dollars, comparativement à 249,3 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. En cumul annuel, pour 2021, la marge du BAIIA ajusté était de 11,9 %, comparativement à 12,3 % à l'exercice précédent, également dans la tendance des facteurs susmentionnés. Groupe des protéines végétales Le Groupe des protéines végétales comprend des produits à base de protéines végétales réfrigérées, des produits à base de protéines végétales en grain de grande qualité et des produits de fromage végétalien vendus au détail, aux services alimentaires et à l'industrie. Le Groupe des protéines végétales comprend des marques prédominantes comme LightlifeMD et Field RoastMC. Les ventes du deuxième trimestre de 2021 ont diminué de 20,7 % pour s'établir à 48,1 millions de dollars comparativement 60,6 millions de dollars à l'exercice précédent. Après exclusion de l'incidence du taux de change, les ventes ont reculé de 10,4 %, en raison de la baisse des volumes de vente au détail, alors que l'entreprise a dépassé la hausse de la demande en 2020 en raison de la COVID-19. Cela a plus qu'annulé la hausse des volumes dans les services alimentaires et les mesures d'établissement des prix mises en œuvre au quatrième trimestre de 2020 pour atténuer l'inflation et les augmentations des coûts structurels. En cumul annuel pour 2021, les ventes ont diminué de 15,2 % pour s'établir à 90,7 millions de dollars, comparativement 107,0 millions de dollars, à l'exercice précédent. Après exclusion de l'incidence du taux de change, les ventes ont reculé de 6,9 %, sous l'effet de la baisse des volumes de produits frais vendus au détail. Cela a plus qu'annulé l'incidence des mesures d'établissement des prix mises en œuvre au quatrième trimestre de 2020 pour atténuer l'inflation et les augmentations des coûts structurels. Le profit brut du deuxième trimestre de 2021 s'est établi à 0,3 million de dollars (marge brute de 0,6 %) comparativement 7,9 millions de dollars (marge brute de 13,0 %) à l'exercice précédent. La diminution du profit brut est attribuable aux investissements stratégiques dans la capacité de construction en prévision de la demande, ce qui a entraîné une augmentation des frais généraux et des coûts transitoires. Les autres facteurs comprennent la baisse des ventes et l'augmentation des dépenses commerciales. Le deuxième trimestre de 2020 avait également subi l'incidence d'importants frais opérationnels et ponctuels engagés en réponse à la COVID-19. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

