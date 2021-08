Maple Leaf Foods : Publication des Résultats Trimestriels

Le bilan demeure solide, avec une dette nette de 865,4 millions de dollars et un crédit engagé non décaissé de plus de 1 milliard de dollars.

Les ventes du Groupe des protéines végétales ont diminué de 8,1 %, ou 2,5 %, après exclusion de l'incidence du taux de change. Les frais de vente et charges générales et administratives se sont élevés à 28,8 millions de dollars, soit un pourcentage semblable à celui de l'an dernier.

Notre objectif à long terme signifie que nous évaluons notre succès au fil des ans tout en assurant que nous comprenons et calibrons le rendement à moyen terme de nos activités par rapport à notre stratégie commerciale. La réussite de notre stratégie se manifeste par notre solidité dans les catégories alimentaires à forte croissance, qui représentent maintenant plus de 20 % de l'ensemble de nos activités. En tant qu'entreprise carboneutre, nous sommes prêts pour un avenir formidable et à faire face avec l'ensemble de la collectivité à la prochaine crise climatique. »

Les Aliments Maple Leaf demeure déterminée à offrir une valeur partagée et à bâtir une entreprise durable avec comme vision de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable de la planète, a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction. Nous respectons toujours ces engagements. Alors que nous venons de passer le cap de la première année de la pandémie de

atteindre l'objectif stratégique de 30 %, soutenue par des frais de vente, charges générales et administratives et similaires à ceux de 2020.

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée « Secteurs d'exploitation ».

une perte de 3,7 millions de dollars (perte de 0,03 $ par action de base) à l'exercice précédent. Le solide rendement d'exploitation et commercial du Groupe des protéines animales a plus que compensé la baisse du volume des ventes et de l'utilisation de la capacité dans le Groupe des protéines végétales. Les résultats ont également subi l'incidence d'un gain net de 26,7 millions de dollars (perte nette de 36,7 millions de dollars en 2020) liés aux variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté

En réponse à la COVID-19

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité et en communiquant et collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique. Tout récemment, les Aliments Maple Leaf a commencé à offrir des cliniques de vaccination sur place dans plusieurs de ses usines de fabrication, en collaboration avec les autorités de la santé publique, la société a l'intention de continuer ces efforts dans tous ses établissements dès que possible. Les mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des employés ont alourdi la structure des coûts de la société en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses associées à la pandémie. Les coûts structurels continus liés à la COVID-19 ont été intégrés au plan d'exploitation de la Société pour 2021.

Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés et qu'elle continuera à déployer devraient atténuer les répercussions négatives sur son exploitation. Tout au long de l'évolution de la crise de la COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la responsabilité sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf, la société a fourni un soutien important au personnel de première ligne, aux secours alimentaires d'urgence et aux fournisseurs de soins de santé.

Secteurs d'exploitation

La société comprend deux segments isolables : Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités : le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le bénéfice d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté. Le Groupe des protéines végétales mesure son rendement principalement en fonction des taux de croissance des revenus, tout en optimisant les marges brutes et en contrôlant les frais de vente, charges générales et administratives, ce qui permet de générer des taux de croissance élevés des revenus.

Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les périodes de trois mois closes le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020.

Trimestre clos le 31 mars 2021 Trimestre clos le 31 mars 2020 Groupe Groupe Groupe Groupe des des des des (en millions de dollars)(i) protéines protéines Coûts non Total protéines protéines Coûts non Total (non audité) animales végétales affectés(ii) animales végétales affectés(ii) Ventes 1 013,7 $ 42,6 (3,2) 1 053,1 $ 981,4 $ 46,3 (5,0) 1 022,8 $ Profit brut 166,1 $ 0,1 26,7 193,0 $ 157,3 $ 6,8 (36,7) 127,4 $ Frais de vente et charges générales et administratives 87,1 $ 28,8 - 115,9 $ 88,0 $ 30,9 - 118,9 $ Résultat d'exploitation ajusté(iii) 79,0 $ (28,7) - 50,4 $ 69,2 $ (24,1) - 45,1 $ BAIIA ajusté(iii) 123,3 $ (25,0) - 98,3 $ 111,1 $ (20,5) - 90,5 $ Marge du BAIIA ajusté(iii) 12,2 % (58,6) % s.o. 9,3 % 11,3 % (44,3) % s.o. 8,9 %

Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, les variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Groupe des protéines animales

Le Groupe des protéines animales comprend les produits de viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à manger, les produits de porc et de volaille frais à valeur ajoutée vendus au détail, à des services alimentaires et à l'industrie ainsi que les activités agricoles liées au porc et à la volaille. Le Groupe des protéines animales comprend des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, SchneidersMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMD et de nombreuses marques régionales importantes.

