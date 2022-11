Maple Leaf Foods : Publication des résultats

Dans le groupe des protéines végétales, les frais de vente et charges générales et administratives ont diminué de 42 % pour s'établir à 19,9 millions de dollars, dans le cadre de la stratégie visant un BAIIA ajusté neutre au deuxième semestre de 2023.

Les ventes du Groupe des protéines animales ont augmenté de 3,8 % sur une base comparable de 52 semaines, pour s'établir à 1 194,5 millions de dollars. Le BAIIA ajusté s'est établi à 100,9 millions de dollars, et la marge du BAIIA ajusté était de 8,5 %. On estime que les facteurs externes transitoires ont réduit les marges d'environ 560 points de base.

Dans le secteur des protéines végétales, nous sommes certainement sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'un BAIIA ajusté neutre au deuxième semestre de 2023 », a poursuivi M. McCain. Nos plans fonctionnement très bien. Nous nous attendons à réduire les pertes pour ce qui est du BAIIA ajusté au cours du quatrième trimestre cette année, soit de la moitié en glissement annuel, et nous examinons actuellement des initiatives qui pourraient nous permettre de dépasser cet objectif et nous mener vers le chemin de la rentabilité. Nous ne croyons pas que la force et la valeur

Notre entreprise se trouve à un point d'inflexion important de son évolution, qui repose sur une force et des possibilités sous- jacentes exceptionnelles, même si le rendement actuel ou le cours de nos actions semblent indiquer autrement pour le moment », a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. « Le contexte économique d'après pandémie a été difficile, mais les vents contraires que cela a entraînés sont transitoires et ne dureront pas. Le fait est que si les contraintes liées aux marchés mondiaux du porc et à la

La perte nette du troisième trimestre de 2022 s'est chiffrée à 229,5 millions de dollars (1,86 $ par action de base), comparativement à un bénéfice de 44,5 millions de dollars (0,36 $ par action de base) à l'exercice précédent. La perte nette comprenait une charge de dépréciation ponctuelle hors trésorerie de 190,9 millions de dollars liée au Groupe des protéines végétales et une diminution de la juste valeur des actifs biologiques de 31,5 millions de dollars (2021 : gain de 6,6 millions de dollars). De plus, les vents contraires sur le marché du porc, la faiblesse du rendement commercial attribuable à l'inflation des coûts et aux défis liés à la main-d'œuvre, ainsi que les charges de démarrage liées au capital de construction ont contribué à la perte nette.

En cumul annuel pour 2022, la perte nette s'est chiffrée à 270,4 millions de dollars (2,18 $ par action de base) comparativement

un bénéfice de 100,9 millions de dollars (0,82 $ par action de base) à l'exercice précédent et est attribuable à des facteurs semblables à ceux susmentionnés, ainsi qu'aux frais de restructuration du Groupe des protéines végétales.

Le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre de 2022 s'est établi à 24,1 millions de dollars comparativement à

70,6 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action est une perte de 0,01 $ au troisième trimestre de 2022 comparativement à un bénéfice de 0,38 $ enregistré à l'exercice précédent en raison de la faiblesse du rendement commercial attribuable à l'inflation des coûts et aux défis liés à la main-d'œuvre.

En cumul annuel en 2022, le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 63,9 millions de dollars, comparativement à

180,4 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,02 $ pour 2022, comparativement à 0,94 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la rubrique intitulée « Secteurs d'exploitation ».

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

En réponse à la COVID-19

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité en adoptant un mandat de vaccination pour tous ses employés et entrepreneurs ainsi qu'en communiquant et en collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique y compris la tenue de cliniques de vaccination sur place en 2021. Les mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des employés ont alourdi la structure des coûts actuelle de la société en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses associées à la pandémie.

Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés et qu'elle continuera à déployer devraient atténuer les répercussions négatives sur son exploitation. Tout au long de l'évolution de la crise de la COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la responsabilité sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf, depuis le début de la pandémie, la société a fourni un soutien important au personnel de première ligne, aux secours alimentaires d'urgence et aux fournisseurs de soins de santé.

Secteurs d'exploitation

La société comprend deux segments isolables. Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités. Le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté, tandis que, à court terme, le rendement du Groupe des protéines végétales est axé sur l'atteinte d'un BAIIA ajusté neutre ou amélioré.

3