Maple Leaf Foods : Publication des résultats

Nous continuons de voir un point d'inflexion dans notre entreprise », a poursuivi M. McCain. « Le démarrage de l'établissement avicole de London se déroule exceptionnellement bien et dans les délais prévus. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre un BAIIA ajusté neutre ou amélioré dans le Groupe des protéines végétales cette année, nos chaînes d'approvisionnement se normalisent maintenant, le déséquilibre de nos prix quant à l'inflation s'aligne maintenant et d'importantes régions asiatiques sont de nouveau ouvertes pour nous. Ces marchés sans précédent vont se normaliser; ils font toujours. »

L'année 2022 a été pour nous l'année de tous les défis, et ce sur de nombreux fronts, notamment l'hyperinflation, la dislocation des marchés du porc, le dysfonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, les postes à pourvoir et une cyberattaque », a déclaré Michael H. McCain, chef de la direction des Aliments Maple Leaf. « Malgré le contexte tumultueux, nous avons poursuivi l'exécution de nos plans de main ferme, en concentrant tous nos efforts pour édifier notre plateforme de développement durable, en créant de nouveaux actifs pour d'une valeur supérieure à un milliard de dollars et en convertissant le modèle d'affaires de notre secteur des protéines végétales en vue d'une croissance rentable. Bien entendu, nos résultats du quatrième trimestre ne sont pas ceux que nous souhaitons, mais, compte tenu des conditions de marché sans précédent et des répercussions de la cyberattaque, cependant, nos activités affichent une solidité

Mississauga, Ontario, 9 mars 2023 - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX : MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022.

1 120,5 millions de dollars à l'exercice précédent. L'augmentation a été soutenue par les mesures d'établissement de prix mises en œuvre plus tôt dans l'année, la croissance dans le secteur de la production durable de viande et le taux de change, mais a été partiellement annulée par la baisse des volumes.

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la rubrique intitulée « Secteurs d'exploitation ».

Pour 2022, la perte nette s'est chiffrée à 311,9 millions de dollars (perte de 2,52 $ par action de base), comparativement à un bénéfice de 102,8 millions de dollars (0,83 $ par action de base) à l'exercice précédent. Le solide rendement du portefeuille des viandes emballées a été plus que neutralisé par la baisse des résultats dans le secteur des activités de transformation et de production de porc, par l'inflation et les défis liés à la main-d'œuvre, ainsi que par l'incidence économique estimée à

pour le trimestre est attribuable à la faiblesse des marchés du porc et aux répercussions économiques découlant de l'incident de cybersécurité, estimées à 23,0 millions de dollars, qui a plus que neutralisé le rendement solide du secteur des viandes emballées, la croissance dans le secteur de la production durable des viandes, et la diminution des pertes pour le Groupe des protéines végétales résultant de l'adoption de la stratégie de croissance rentable. La perte nette du quatrième trimestre de 2022 comprenait également des dépenses de démarrage de 25,8 millions de dollars (7,7 millions de dollars en 2021) associés aux projets de capitaux de construction.

Incident de cybersécurité

Le 6 novembre 2022, la société a confirmé avoir subi une panne de système à la suite d'un incident de cybersécurité. Après avoir appris l'incident, Les Aliments Maple Leaf a pris des mesures immédiates et a fait appel à des experts en cybersécurité et en rétablissement des activités. La société a exécuté ses plans de continuité des activités en rétablissant les systèmes touchés et en travaillant avec les clients et les fournisseurs pour minimiser les interruptions de service. Bien que l'entreprise ait été en mesure de poursuivre ses activités tout au long de l'événement, les activités normales ont été interrompues. La société estime que l'incidence économique directe et indirecte de cet événement au quatrième trimestre a été d'au moins 23 millions de dollars.

En réponse à la COVID-19

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité en adoptant un mandat de vaccination pour tous ses employés et entrepreneurs ainsi qu'en communiquant et en collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique y compris la tenue de cliniques de vaccination sur place en 2021. Les mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des employés ont alourdi la structure des coûts de la société pendant la pandémie en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses.

Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés et qu'elle continuera à déployer devraient atténuer les répercussions négatives sur son exploitation. Tout au long de l'évolution de la crise de la COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la responsabilité sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf pendant la pandémie, la société a fourni un soutien important au personnel de première ligne, aux secours alimentaires d'urgence et aux fournisseurs de soins de santé.

Secteurs d'exploitation

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société comptait deux segments isolables. Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités. Le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté, tandis que, à court terme, le rendement du Groupe des protéines végétales est axé sur l'atteinte d'un BAIIA ajusté neutre ou amélioré.

Quatrième trimestre 2022

Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les quatrièmes trimestres clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021.

Trimestre clos le 31 décembre 2022 Trimestre clos le 31 décembre 2021 (en millions de dollars)(i) Groupe des Groupe des Groupe des Groupe des protéines protéines Coûts non protéines protéines Coûts non (non audité) animales végétales affectés(ii) Total animales végétales affectés(ii) Total Ventes 1 149,6 $ 40,0 (4,1) 1 185,5 $ 1 085,2 $ 45,5 (10,2) 1 120,5 $ Profit brut (déficitaire) 82,2 $ (10,3) 28,7 100,6 $ 152,2 $ (10,0) 0,1 142,3 $ Frais de vente et charges générales 80,0 $ 15,8 - 95,9 $ 80,2 $ 39,8 - 120,0 $ et administratives Résultat d'exploitation ajusté(iii) 28,0 $ (26,2) - 1,8 $ 77,8 $ (47,8) - 30,0 $ BAIIA ajusté(iii) 76,1 $ (20,4) (0,5) 55,3 $ 120,7 $ (43,9) (0,4) 76,3 $ Marge du BAIIA ajusté(iii) 6,6 % (51,0) % s.o. 4,7 % 11,1 % (96,6) % s.o. 6,8 %

