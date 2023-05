Maple Leaf Foods : Publication des résultats

TSX : MFI www.mapleleaffoods.com Relations avec les investisseurs : Mike Rawle 905 285-5732 Relations avec les médias : Janet Riley 905-285-1515 Les Aliments Maple Leaf communique ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 Pour le trimestre, le Groupe des protéines animales affiche une solide hausse de5,0 % de son chiffre d'affaires tandis que la marge du BAIIA ajusté a augmenté de 7,6 %. Le Groupe des protéines végétales progresse vers l'objectif fixé d'un BAIIA ajusté neutre ou amélioré pour la deuxième moitié de 2023. Mississauga, Ontario, 11 mai 2023 - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX: MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023. Même si la dislocation des marchés mondiaux du porc s'est poursuivie au cours du premier trimestre, comme prévu, nous avons fait d'excellents progrès dans d'importants aspects de cette année charnière », a déclaré Michael H McCain, président- directeur du conseil d'administration et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. « Notre chaîne d'approvisionnement s'est rétablie de manière exceptionnelle et le retour à la normale est complet. Nous avons progressé du côté de l'établissement des prix en fonction de l'inflation, nous avons commencé à tirer parti de notre accès renouvelé aux marchés chinois et nous continuons d'afficher un solide rendement dans l'ensemble de nos marques. »

Nous prévoyons d'être en mesure d'atteindre la neutralité du BAIIA ajusté dans notre secteur des protéines végétales cette année, et le démarrage de notre usine de volaille de London, de calibre mondial, se déroule exceptionnellement bien, car elle fonctionne maintenant à plein régime avec un seul quart de travail,» a précisé M. McCain. « À présent, nous demeurons convaincus que dès que les marchés du porc reviendront à la normale, nous atteindrons ou dépasserons nos objectifs financiers de 14 à 16 % pour la marge du BAIIA ajusté, tout en poursuivant nos efforts de réaliser notre vision d'être la société ayant les pratiques de production de protéines les plus durables au monde. » Faits saillants du premier trimestre 2023 Les ventes totales de la société ont augmenté de 4,3 % pour s'établir à 1 174,9 millions de dollars, assorties d'une marge du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») (i) de 6,4 %.

de 6,4 %. Les ventes du Groupe des protéines animales ont augmenté de 5,0 % sur une base comparable de 52 semaines, pour s'établir à 1 143,9 millions de dollars. Le BAIIA ajusté s'est établi à 87,3 millions de dollars et la marge du BAIIA ajusté était de 7,6 %, soit une amélioration de 100 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2022.

Les ventes du Groupe des protéines végétales ont été de 37,4 millions de dollars. Le BAIIA ajusté du Groupe des protéines végétales a progressé de 60,9 % sur douze mois et correspond à une perte de 12,0 millions de dollars, en voie d'atteindre l'objectif d'un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au deuxième semestre de 2023.

Les dépenses en immobilisations se sont élevées à 52,6 millions de dollars.

La mise en service des installations avicoles de London progresse comme prévu. Deux installations ont été transférées à London. Perspectives Secteur des protéines animales : On prévoit une croissance des ventes de moyenne à élevée à un chiffre en 2023, ainsi qu'une augmentation de la marge du BAIIA ajusté, qui devrait atteindre une fourchette cible de 14 % à 16 % lorsque les conditions du marché se normaliseront.

Secteur des protéines végétales : L'objectif est d'obtenir un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au deuxième semestre de 2023. Les dépenses en immobilisations de l'exercice 2023 devraient être inférieures à 250 millions de dollars, dont environ 120 millions de dollars en l'investissement dans l'entretien (i) et le solde pour le capital de croissance (i) . Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

L'objectif est d'obtenir un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au deuxième semestre de 2023. Les dépenses en immobilisations de l'exercice 2023 devraient être inférieures à 250 millions de dollars, dont environ 120 millions de dollars en l'investissement dans l'entretien (i) et le solde pour le capital de croissance (i) . Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. 1

Points saillants de nature financière Mesure(i) Trimestres clos le 31 mars (non audité) 2023 2022 Variation Ventes 1 174,9 $ 1 126,6 $ 4,3 % Résultat net (57,7) $ 13,7 $ n.s.(iv) Bénéfice (perte) de base par action (0,48) $ 0,11 $ n.s.(iv) Résultat d'exploitation ajusté(ii) 19,3 $ 16,1 $ 19,8 % Résultat ajusté par action(ii) (0,12) $ 0,03 $ n.s.(iv) BAIIA ajusté - Groupe des protéines animales(ii) 87,3 $ 97,5 $ (10,5) % BAIIA ajusté - Groupe des protéines végétales(ii) (12,0) $ (30,7) $ 60,9 % Flux de trésorerie disponible(ii)(iii) 12,4 $ (99,7) $ 112,4 % Capitaux de construction(ii) 18,4 $ 615,9 $ (97,0) % Dette nette(ii) (1 677,3) $ (1 290,7) $ 30,0 % Toutes les mesures financières sont exprimées en millions de dollars, sauf le résultat de base et le résultat ajusté par action. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours. Non significatif. Les ventes du premier trimestre de 2023 ont été de 1 174,9 millions de dollars comparativement à 1 126,6 millions de dollars à l'exercice précédent. Il s'agit d'une augmentation de 4,3 %, attribuable à la hausse des ventes du Groupe des protéines animales qui a plus que compensé la baisse au sein du Groupe des protéines végétales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée Secteurs d'exploitation. La perte nette au premier trimestre de 2023 s'est chiffrée à 57,7 millions de dollars (perte de 0,48 $ par action de base), comparativement à un bénéfice de 13,7 millions de dollars (0,11 $ par action de base) à l'exercice précédent. La perte nette est attribuable aux résultats du Groupe des protéines animales, très ébranlé par les difficultés dans le marché du porc, l'inflation des coûts et la hausse des dépenses de démarrage, en partie annulés par les mesures d'établissement des prix prises au cours des trimestres précédents pour atténuer l'inflation. Ces résultats ont été atténués par le rendement plus solide du Groupe des protéines végétales, lequel a affiché une amélioration de ses marges et une baisse de ses frais de vente et charges générales et administratives, alors que le segment continue de mettre en œuvre son plan pour atteindre l'objectif d'un BAIIA ajusté neutre d'ici la fin de 2023. En outre, les résultats ont subi l'incidence négative des rajustements à la valeur de marché non réalisés des actifs biologiques, attribuable à des changements dans les marchés de la nourriture pour animaux et du porc, de la hausse des charges d'intérêt, de taux d'intérêt accrus et d'une augmentation du niveau d'endettement, principalement pour financer les dépenses en immobilisations stratégiques, augmentation partiellement annulée par un recouvrement de la charge d'impôts. Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre de 2023 se chiffre à 19,3 millions de dollars, comparativement à 16,1 millions de dollars à l'exercice précédent, tandis que le résultat ajusté par action ajusté correspond à une perte de 0,12 $ au premier trimestre de 2023, comparativement à un gain de 0,03 $ à l'exercice précédent, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la rubrique intitulée « Secteurs d'exploitation ». Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS. 2

Secteurs d'exploitation La société comprend deux segments isolables. Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités. Le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté, tandis que, à court terme, le rendement du Groupe des protéines végétales est axé sur l'atteinte d'un BAIIA ajusté neutre ou amélioré. Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut (déficitaire), des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les trimestres clos le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022. Trimestre clos le 31 mars 2023 Trimestre clos le 31 mars 2022 (en millions de dollars)(i) Groupe des Groupe des Groupe des Groupe des protéines protéines Coûts non protéines protéines Coûts non (non audité) animales végétales affectés(ii) Total animales végétales affectés(ii) Total Ventes 1 143,9 $ 37,4 (6,4) 1 174,9 $ 1 089,4 $ 44,9 (7,7) 1 126,6 $ Profit brut (perte) 90,5 $ (3,3) (10,8) 76,4 $ 131,0 $ (6,3) 29,2 153,9 $ Frais de vente et charges générales 89,2 $ 13,5 - 102,7 $ 88,6 $ 30,8 - 119,5 $ et administratives Résultat d'exploitation ajusté(iii) 36,0 $ (16,7) - 19,3 $ 51,0 $ (34,9) - 16,1 $ BAIIA ajusté(iii) 87,3 $ (12,0) - 75,3 $ 97,5 $ (30,7) - 66,8 $ Marge du BAIIA ajusté(iii) 7,6 % (32,1) % s.o. 6,4 % 9,0 % (68,4) % s.o. 5,9 % Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, les variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. Groupe des protéines animales Le Groupe des protéines animales comprend les produits de viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à manger, les collations en trousse, les produits de porc et de volaille frais à valeur ajoutée vendus au détail, à des services alimentaires et à l'industrie ainsi que les activités agricoles liées au porc et à la volaille. Le Groupe des protéines animales comprend des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD,SchneidersMD, SchneidersMD Country NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMD et de nombreuses marques régionales importantes. Les ventes du premier trimestre de 2023 ont augmenté de 5,0 % pour s'établir à 1 143,9 millions de dollars comparativement 1 089,4 millions de dollars à l'exercice précédent. La croissance des ventes a été stimulée par les mesures de tarification mises en œuvre au cours des trimestres précédents pour atténuer l'inflation, un changement favorable des ventes de produits et un taux de change favorable. Ces facteurs positifs ont été partiellement annulés par la baisse du volume des ventes . Le profit brut du premier trimestre de 2023 s'est établi à 90,5 millions de dollars (marge brute de 7,9 %) comparativement à 131,0 millions de dollars (marge brute de 12,0 %) à l'exercice précédent. Le profit brut a été éprouvé par les difficultés dans le marché du porc ainsi que par l'inflation des coûts, partiellement compensées par les mesures prises pour contrer l'inflation. Le profit brut du premier trimestre comprenait des dépenses de démarrage de 34,8 millions de dollars (8,7 millions de dollars en 2022) associées aux projets de capitaux de construction, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté. Au premier trimestre de 2023, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 89,2 millions de dollars, comparativement à 88,6 millions de dollars à l'exercice précédent. L'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives s'explique par la hausse des salaires et des dépenses discrétionnaires, partiellement annulée par la baisse des dépenses de publicité et de promotion, en raison principalement du moment choisi pour les engager. Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre de 2023 se chiffre à 36,0 millions de dollars, comparativement à 51,0 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. 3

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2023 se chiffre à 87,3 millions de dollars, comparativement à 97,5 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Pour le premier trimestre, la marge du BAIIA ajusté était de 7,6 %, comparativement à 9,0 % à l'exercice précédent, également dans la tendance des facteurs susmentionnés. Groupe des protéines végétales Le Groupe des protéines végétales comprend des produits à base de protéines végétales réfrigérées, des produits à base de protéines végétales en grain de grande qualité et des produits de fromage végétalien vendus au détail, aux services alimentaires et à l'industrie. Le Groupe des protéines végétales comprend des marques prédominantes comme LightlifeMD et Field RoastMC. Les ventes pour le premier trimestre de 2023 se sont établies à 37,4 millions de dollars comparativement à 44,9 millions de dollars à l'exercice précédent, ce qui représente une diminution de 16,7 %, ou 22,0 %, après l'exclusion de l'incidence du taux de change. La baisse des ventes s'explique par la diminution des volumes de produits vendus au détail et aux services alimentaires, partiellement compensée par les mesures de tarification mises en œuvre au cours des trimestres précédents pour atténuer l'inflation. Le profit brut du premier trimestre de 2023 correspond à une perte de 3,3 millions de dollars (perte de la marge brute de 8,7 %), comparativement à une perte de 6,3 millions de dollars (perte de la marge brute de 14,0 %) à l'exercice précédent. L'amélioration de la marge brute est attribuable aux mesures de tarification mises en œuvre pour atténuer l'inflation, aux améliorations opérationnelles et à la réduction des coûts de démarrage, contrebalancée en partie par l'incidence de la baisse des volumes de ventes. Le profit brut du premier trimestre de 2022 comprenait des coûts de démarrage de 2,2 millions de dollars liés aux projets de capitaux de construction qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté. Au premier trimestre de 2023, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 13,5 millions de dollars (36,0 % des ventes), comparativement à 30,8 millions de dollars (68,7 % des ventes) à l'exercice précédent. La diminution des frais de vente et charges générales et administratives s'explique en grande partie par la baisse des dépenses de publicité et de promotion, ainsi que par la diminution des charges de consultation et des charges du personnel. Au premier trimestre de 2023, le résultat d'exploitation ajusté s'est soldé par une perte de 16,7 millions de dollars, comparativement à une perte de 34,9 millions de dollars au dernier exercice. La progression du résultat d'exploitation ajusté s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés. Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2023 correspond à une perte de 12,0 millions de dollars, comparativement à une perte de 30,7 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Pour le premier trimestre, la marge du BAIIA ajusté correspond à une perte de 32,1 %, comparativement à une perte de 68,4 % à l'exercice précédent, également dans la tendance des facteurs susmentionnés. Autres considérations Le 10 mai 2023, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,21 $ par action (une hausse de 0,01 $ par action par rapport au dividende du premier trimestre de 2022), de 0,84 $ par action sur une base annuelle, payable le 30 juin 2023, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 juin 2023. Sauf indication contraire de la société au plus tard à la date de paiement du dividende, le dividende sera considéré comme admissible au crédit d'impôt pour dividendes amélioré.