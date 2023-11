Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise neutre en carbone. Le portefeuille de la société comprend des viandes préparées, des repas prêts à cuire et prêts à servir, des collations en kit, du porc et de la volaille frais à valeur ajoutée, ainsi que des produits à base de protéines végétales. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : le groupe des protéines de viande et le groupe des protéines végétales. Le segment du groupe des protéines de viande comprend les viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à servir, et les produits frais à valeur ajoutée à base de porc et de volaille qui sont vendus aux détaillants, aux services alimentaires et aux chaînes industrielles, ainsi qu'aux exploitations agricoles de porc et de volaille. Il comprend des marques telles que Maple Leaf, Maple Leaf Prime, Schneiders, Schneiders Country Naturals, Mina, Greenfield Natural Meat Co. et de nombreuses marques régionales. Le segment Plant Protein Group comprend les produits réfrigérés à base de protéines végétales, les protéines à base de céréales et les produits fromagers végétaliens vendus aux détaillants, aux services alimentaires et aux circuits industriels. Le Plant Protein Group comprend les marques Lightlife et Field Roast.

Secteur Transformation des aliments