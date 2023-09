Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo ont clôturé bien en dessous de leur plus haut niveau du premier jour mercredi, tandis que la chute des actions d'Arm Holdings et d'Instacart a renforcé les doutes quant à la matérialisation de la reprise espérée de l'introduction en bourse.

Les introductions en bourse très médiatisées ont ramené l'attention des investisseurs sur le marché des introductions en bourse (IPO) après une période sèche de près de 18 mois, mais le moment pourrait encore être difficile pour les introductions en bourse étant donné les taux d'intérêt élevés et les baisses récentes du marché boursier américain en général, ont déclaré certains investisseurs et acteurs du marché.

"Les banquiers d'affaires qui aident les entreprises à s'introduire en bourse insistent sur les bons débuts d'Arm et d'Instacart... en disant que c'est le bon moment pour s'introduire en bourse", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

"La Bourse leur dit que l'environnement n'est pas idéal.

L'action du concepteur de puces Arm a atteint mercredi un plancher de 51,52 dollars, se rapprochant ainsi du prix d'introduction en bourse de 51 dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'année, jeudi dernier. Les actions ont clôturé en baisse de 4,1 % à 52,91 dollars.

Les actions de l'application de livraison d'épicerie Instacart, qui a fait ses débuts mardi, ont chuté à 29,96 dollars, en dessous de leur prix d'introduction en bourse de 30 dollars. Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, a terminé la séance en baisse de 10,7 % à 30,10 dollars.

Klaviyo a également abandonné la plupart de ses gains initiaux, atteignant un plancher de 30,26 dollars, juste au-dessus du prix de son introduction en bourse de 30 dollars. L'action a atteint un pic intrajournalier de 39,47 $ et a clôturé à 32,76 $, en hausse de 9,2 %.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en baisse mercredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant averti que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée et soulignant les inquiétudes des investisseurs quant au maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé. Le Nasdaq a perdu plus de 2 % par rapport à la semaine précédente.

"Le Nasdaq connaît un moment de faiblesse et les investisseurs cherchent à se tourner vers le pétrole et les choses qui n'ont pas fonctionné auparavant... et le secteur technologique est vendu, a déclaré Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

L'intérêt des vendeurs à découvert pour les paris sur Arm a également augmenté, avec 8,83 millions d'actions "prêtées", représentant environ 5 % du flottant de l'action, a déclaré mercredi la société de données et d'analyse Ortex. Cela représente une augmentation par rapport aux 5,12 millions d'actions prêtées, soit 2,7 % du flottant, mardi.

Les vendeurs à découvert doivent emprunter une action pour la vendre à découvert, et la relation entre les actions prêtées et les actions vendues à découvert est normalement assez étroite, a déclaré Ortex.

Néanmoins, les sociétés nouvellement cotées ont tendance à être volatiles après leur entrée sur le marché, surtout si elles ont un faible flottant, comme Arm, qui a inscrit environ 10 % de ses actions totales.

Arm et Instacart ont été "gonflées à bloc pour leur introduction en bourse", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Les gens ont acheté les actions. Certains se retournent instantanément et vendent les actions pour réaliser les bénéfices qu'ils peuvent obtenir après un jour ou deux", alors que les actions établissent une base, a-t-il fait remarquer.

Mais les taux d'intérêt élevés restent un sujet de préoccupation, en particulier pour les introductions en bourse dans les secteurs de croissance. Les investisseurs se demandent peut-être si les conditions économiques actuelles peuvent continuer à soutenir les valorisations élevées des introductions en bourse, a déclaré Mark Luschini, responsable de la stratégie d'investissement chez Janney Montgomery Scott. (Reportage de Caroline Valetkevitch ; reportages complémentaires de Savyata Mishra et Niket Nishant à Bengaluru, Lewis Krauskopf à New York et Noel Randewich à San Francisco ; rédaction de Lance Tupper, Michelle Price et Marguerita Choy)