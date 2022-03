La société de placement immobilier de Singapour Mapletree Commercial Trust ajoute une option de paiement en espèces uniquement à sa fusion de 3 milliards de dollars

Mapletree Commercial Trust (MCT) avait annoncé en décembre son intention d'acheter Mapletree North Asia Commercial Trust (MNACT), cherchant ainsi à créer le septième plus grand fonds d'investissement immobilier (REIT) en Asie avec une valeur de marché prévue d'environ 10,5 milliards de S$.

Les deux REITs ont déclaré dans une déclaration commune lundi que les détenteurs de parts de MNACT auraient maintenant la possibilité de choisir une contrepartie en espèces, en plus de l'offre antérieure pour les parts de MCT ou une combinaison d'espèces et de parts de MCT.

La valeur de la fusion reste inchangée à 1,1949 S$ par unité MNACT, ont-ils précisé. Toutefois, l'inclusion de l'option en espèces entraînera un besoin supplémentaire en liquidités pouvant atteindre 2,2 milliards de S$, qui sera financé par une offre préférentielle aux détenteurs de parts MCT à un prix d'émission de 2,0039 S$ par part MCT.

Le mois dernier, Reuters avait rapporté que l'investisseur activiste Quarz Capital Management était opposé aux conditions de la fusion proposée, affirmant que MNACT était considérablement sous-évalué.

Mapletree Investments Pte Ltd, le conglomérat immobilier mondial détenu par l'investisseur d'État Temasek de Singapour, est le plus grand détenteur de parts des deux fiducies, détenant 32,6 % de MCT et 38,1 % de MNACT, au 29 décembre.

(1 $ = 1,3553 dollars de Singapour)