Quarz Capital demande l'intervention de l'Autorité monétaire de Singapour

Le 19 mars 2022, Quarz Capital Management a envoyé une lettre à l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) demandant à cette dernière de s'assurer que le gestionnaire de Mapletree North Asia Commercial Trust (MNACT) remplit son devoir fiduciaire envers les détenteurs de parts du fonds d'investissement immobilier (Reit). Quarz a déclaré qu'il pense que la transaction sous-évalue les actifs de la société. Dans sa lettre, le gestionnaire d'actifs activiste a qualifié de " curieux " le fait que le gestionnaire de la société n'ait pas mené un processus de vente solide et transparent et n'ait pas cherché ou sollicité des offres d'autres parties pour obtenir le meilleur prix possible, conformément à son devoir fiduciaire de protéger les intérêts de ses détenteurs de parts. Quarz Capital a déclaré qu'elle sollicite respectueusement et de toute urgence le soutien du MAS pour protéger les intérêts des détenteurs de parts en veillant à ce que le gestionnaire de la société remplisse son devoir fiduciaire et négocie une meilleure offre avec le gestionnaire du TCM ou mène un processus robuste et transparent où toutes les tierces parties peuvent entreprendre une diligence raisonnable et faire une offre dans le cadre d'un processus équitable et impartial pour les actifs de la société.