Mapletree Pan Asia Commercial Trust est une société d'investissement immobilier basée à Singapour. Le principal objectif d'investissement de la société est d'investir à long terme, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers productifs de revenus utilisés principalement pour des bureaux et/ou des commerces de détail, ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier, sur les marchés asiatiques, y compris, mais sans s'y limiter, à Singapour, en Chine, à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud. Le portefeuille de la société comprend environ 18 propriétés commerciales réparties sur cinq marchés asiatiques, dont cinq à Singapour, une à Hong Kong, deux en Chine, neuf au Japon et une en Corée du Sud. Son portefeuille comprend des immeubles de bureaux, industriels, logistiques, résidentiels, commerciaux, multifamiliaux, des appartements avec services, des logements pour étudiants et des immeubles à usage mixte. Ses propriétés à Singapour comprennent VivoCity, Mapletree Business City, mTower, Mapletree Anson et Bank of America HarbourFront. La société est gérée par MPACT Management Ltd (le gestionnaire).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial