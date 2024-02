(Alliance News) - Maps Spa a annoncé mercredi qu'elle a reçu un renouvellement de l'autorité sanitaire locale de Teramo pour l'utilisation continue de SISWEB, la suite de produits conçus pour soutenir les processus d'accueil des hôpitaux et les parcours de soins des patients. L'accord comprend la maintenance de la suite et la fourniture de services d'assistance et de formation pour le personnel, garantissant ainsi un soutien complet et une efficacité opérationnelle améliorée.

En outre, l'ASL continuera à utiliser HR Value People pour la partie consacrée à la gestion de la rémunération des médecins généralistes et des pédiatres de libre choix, et pour la médecine contractuelle en général, en améliorant leur interaction avec l'hôpital grâce au multicanal.

SISWEB sera fourni par Maps Healthcare, la business unit du groupe Maps dédiée au monde de la santé numérique, tandis que HR Value People sera fourni par Maps ESG, la business unit spécialisée dans la fourniture de solutions numériques innovantes pour la création et l'optimisation de la valeur durable.

Fabrizio Biotti, directeur des ventes et du marketing de Maps Healthcare, a déclaré : "La décision de l'autorité sanitaire locale de Teramo de continuer à utiliser nos services est une indication forte de la qualité et de la fiabilité de nos solutions, qui sont conçues pour intégrer rapidement les changements organisationnels, fonctionnels et réglementaires et pour faciliter une approche holistique de la gestion des données. La confiance qu'ils continuent de nous accorder est le meilleur témoignage de la valeur que nous apportons au secteur des soins de santé".

L'action de Maps se négocie dans le vert de 1,0 % à 3,10 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

