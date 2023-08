Maps SpA est une société informatique (technologie de l'information) basée en Italie, qui fournit des solutions de gestion de données. La société développe des solutions technologiques pour l'acquisition d'informations en les extrayant de données non structurées et en les transformant en connaissances utilisables. La société fournit quatre produits : Webdistilled, Clinika, Gzoom et Greennebula. Webdistilled est un système d'analyse sémantique pour les agences de marketing et de communication basé sur le marketing en temps réel. Clinika est un outil de traitement sémantique des données cliniques destiné à soutenir la prise de décision stratégique et opérationnelle dans le secteur des soins de santé. Gzoom est un support pour la gouvernance dans les organismes publics et les organisations complexes. Greennebula est un système en nuage pour la gestion en ligne des permis environnementaux.

Secteur Services et conseils en informatique