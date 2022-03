Le bitcoin bondit après une déclaration apparente de Yellen qui apaise les craintes de répression aux États-Unis

Dans un communiqué qui est brièvement apparu sur le site Web du Trésor avant d'être retiré, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'un décret sur les monnaies virtuelles, toujours en attente, du président Joe Biden "appelle à une approche coordonnée et globale de la politique relative aux actifs numériques (qui) soutiendra une innovation responsable." CoinDesk a publié une version archivée du communiqué.

Le département du Trésor américain n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire par courriel de Reuters concernant le communiqué en dehors des heures de bureau.

Biden devrait signer un décret très attendu cette semaine, ordonnant au ministère de la Justice, au Trésor et à d'autres agences d'étudier les ramifications juridiques et économiques de la création d'une monnaie numérique de la banque centrale américaine, a déclaré lundi une source familière avec le sujet.

L'année dernière, la Maison Blanche a déclaré qu'elle envisageait une surveillance étendue du marché des cryptomonnaies - y compris un décret - pour faire face à la menace croissante des ransomwares et autres cybercrimes.

La déclaration "semble indiquer que (les autorités américaines) ne prendront pas encore de mesures réglementaires rapides et importantes, et qu'elles adopteront probablement une approche plus coordonnée et plus objective au fil du temps", ce qui a entraîné une hausse des cryptomonnaies, a déclaré Matthew Dibb, directeur de l'exploitation de la plateforme de cryptomonnaies Stack Funds à Singapour.

Le bitcoin a grimpé de 7,2 % à 41 515 $, en voie de réaliser son plus grand gain depuis le 28 février, tandis que son homologue plus petit, l'éther, a augmenté de 5,3 % à 2 715 $, également en voie de réaliser son meilleur jour ce mois-ci.