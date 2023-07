Marathon Digital Holdings, Inc. présente ses résultats d'exploitation non audités pour le mois et l'année terminés en juin 2023

Marathon Digital Holdings, Inc. a publié des résultats d'exploitation non vérifiés pour le mois et l'année terminés en juin 2023. Pour le mois, la société a produit 979 BTC, contre 140 BTC il y a un an.



Pour l'année en cours, la société a produit 5 120 BTC.