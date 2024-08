Marathon Digital Holdings, Inc. est une société de technologie d'actifs numériques qui se concentre sur le soutien et la sécurisation de l'écosystème Bitcoin. La société possède et exploite des installations d'extraction de bitcoins ou des centres de données, vend des logiciels ou des technologies propriétaires à des tiers opérant dans l'écosystème bitcoin, offre des services de conseil pour soutenir les entreprises d'extraction de bitcoins dans les juridictions nationales et internationales, et produit de l'électricité à partir de ressources d'énergie renouvelable ou de capture de gaz méthane pour alimenter les projets d'extraction de bitcoins. L'entreprise est également active dans des projets liés au bitcoin qui concernent le développement technologique de l'immersion, du matériel, des microprogrammes, des pools miniers et des chaînes parallèles qui utilisent la cryptographie de la chaîne de blocs. Elle exploite environ 210 000 plates-formes minières dans le monde, avec un taux de hachage installé et alimenté d'environ 25,2 et 24,7 exahashs par seconde, respectivement. La société a extrait 12 852 bitcoins.