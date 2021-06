Wall Street stable en attendant Powell

Données financières USD EUR CA 2021 202 M - 170 M Résultat net 2021 185 M - 155 M Tréso. nette 2021 212 M - 178 M PER 2021 14,7x Rendement 2021 - Capitalisation 2 769 M 2 769 M 2 326 M VE / CA 2021 12,7x Capi. / CA 2022 5,42x Nbr Employés 3 Flottant 89,1% Graphique MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 45,67 $ Dernier Cours de Cloture 27,83 $ Ecart / Objectif Haut 79,7% Ecart / Objectif Moyen 64,1% Ecart / Objectif Bas 43,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Frederick G. Thiel Chief Executive Officer & Director Simeon Salzman Chief Financial Officer Merrick D. Okamoto Executive Chairman James G. Crawford Chief Operating Officer Kevin A. DeNuccio Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. 166.57% 2 769 RIOT BLOCKCHAIN, INC. 85.82% 3 029 ARGO BLOCKCHAIN PLC 303.03% 707