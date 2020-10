Guinée équatoriale: un marin philippin enlevé dans un nouvel acte de piraterie

Données financières USD EUR CA 2020 3 091 M - 2 638 M Résultat net 2020 -1 152 M - -983 M Dette nette 2020 4 700 M - 4 012 M PER 2020 -2,77x Rendement 2020 1,84% Capitalisation 3 213 M 3 213 M 2 742 M VE / CA 2020 2,56x VE / CA 2021 2,34x Nbr Employés 2 000 Flottant 84,1% Graphique MARATHON OIL CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MARATHON OIL CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 7,03 $ Dernier Cours de Cloture 4,07 $ Ecart / Objectif Haut 219% Ecart / Objectif Moyen 72,8% Ecart / Objectif Bas -1,72% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lee M. Tillman Chairman, President & Chief Executive Officer Mike Henderson Senior Vice President-Operations Dane E. Whitehead Chief Financial Officer & Executive Vice President Bruce A. McCullough Chief Information Officer & Senior VP-Technology Gregory H. Boyce Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MARATHON OIL CORPORATION -70.03% 3 213 CNOOC LIMITED -43.83% 41 939 CONOCOPHILLIPS -48.07% 36 221 EOG RESOURCES, INC. -55.32% 21 788 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED -44.69% 20 809 ECOPETROL S.A. -43.29% 20 097