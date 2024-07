Les autorités américaines ont annoncé jeudi un règlement de 241 millions de dollars avec Marathon Oil concernant des violations présumées de la pollution de l'air dans des dizaines d'installations pétrolières et gazières de la société situées dans une réserve indienne du Dakota du Nord, précisant que ce règlement s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de répression en cours.

Le règlement comprend une pénalité record et des améliorations de l'équipement environnemental. L'administration du président Joe Biden a renforcé l'application de la législation dans le secteur pétrolier et gazier afin de lutter contre le changement climatique et la pollution, en particulier dans les communautés pauvres et minoritaires.

"Le règlement de l'affaire Marathon représente une grande avancée dans nos efforts pour lutter contre le changement climatique par des mesures coercitives", a déclaré Todd Kim, procureur général adjoint à la division de l'environnement et des ressources naturelles du ministère de la justice, lors d'une interview.

L'accord porte sur des années d'émissions excessives de composés organiques volatils et de méthane provenant de puits, de canalisations et de réservoirs de stockage dans la réserve indienne de Fort Berthold, où vit la nation Mandan, Hidatsa et Arikara, au centre de l'immense formation pétrolière de Bakken.

C'est la douzième fois que l'administration s'attaque aux émissions du secteur pétrolier et gazier, mais c'est de loin la plus importante.

"Cet accord est historique et change la donne", a déclaré M. Kim.

Dans le cadre de cet accord, Marathon paiera une amende de 64,5 millions de dollars, la plus importante jamais infligée pour des violations de la loi sur la qualité de l'air par des sources fixes, selon l'Agence pour la protection de l'environnement et le ministère de la justice, qui ont déposé conjointement l'accord devant le tribunal fédéral du Dakota du Nord ce jeudi.

Cette pénalité représente plus du double du total combiné des 11 règlements précédents de l'administration concernant la loi sur la qualité de l'air dans le secteur du pétrole et du gaz, ont déclaré les responsables.

Toutefois, elle est dérisoire par rapport aux bénéfices de Marathon, qui s'élevaient à 1,55 milliard de dollars l'année dernière.

La société investira également un montant estimé à 177 millions de dollars pour mettre ses installations en conformité avec la loi. Ces travaux permettront de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 2,25 millions de tonnes au cours des cinq prochaines années, ce qui équivaut à retirer 487 000 voitures de la circulation pendant un an.

Le règlement est soumis à une période de consultation publique de 30 jours avant d'être finalisé.

Selon la plainte déposée par le gouvernement, Marathon, qui est en train d'être rachetée par ConocoPhillips dans le cadre d'une transaction de 22,5 milliards de dollars qui n'a pas encore été finalisée, n'a pas obtenu les permis nécessaires pour ses installations.

"Nous avons pleinement coopéré avec l'EPA, notamment en recueillant et en partageant des données détaillées pour résoudre cette affaire", a déclaré Marathon dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis. La société a déclaré qu'elle avait commencé les travaux nécessaires pour réduire les émissions de ses installations en 2022 et qu'elle les achèverait d'ici l'année prochaine.

L'intensification des efforts de mise en œuvre est conforme à l'objectif de M. Biden de réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui s'échappe des sites de forage et des pipelines, et au vœu de s'attaquer à la pollution provenant des exploitations pétrolières et gazières situées à proximité des communautés pauvres.

Un représentant de la nation MHA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage de Nichola Groom ; Rédaction de David Gregorio et Diane Craft)