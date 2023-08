Maravai LifeSciences Holdings, Inc. est une société de sciences de la vie. La société fournit des produits qui permettent de développer des thérapies médicamenteuses, des diagnostics, des vaccins et de soutenir la recherche sur les maladies humaines. Ses segments comprennent la production d'acide nucléique, les tests de sécurité des produits biologiques et la détection des protéines. Le segment Production d'acide nucléique fabrique et vend des produits utilisés dans les domaines de la thérapie génique, des vaccins, de la chimie des nucléosides, de la thérapie par oligonucléotides et du diagnostic moléculaire, y compris des réactifs utilisés dans la synthèse chimique. Le segment Biologics Safety Testing vend des produits analytiques spécialisés utilisés dans le développement de processus de fabrication de produits biologiques, y compris des anticorps et des services de développement d'essais personnalisés pour des produits spécifiques. Son segment Détection des protéines vend des réactifs de marquage et de détection pour les chercheurs en immunohistochimie. La société fournit des nucléotides ultra-purs à des clients des marchés du diagnostic, de la pharmacie, de la génomique et de la recherche.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale