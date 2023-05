Maravai, fournisseur de réactifs pour vaccins, suscite l'intérêt d'investisseurs privés - sources

Maravai LifeSciences Holdings Inc, un fournisseur de réactifs de capsulage pour les vaccins COVID-19 dont les actions ont plongé après la fin de la pandémie, a suscité l'intérêt de fonds d'investissement privés, selon des personnes au fait de la question.

La société de rachat Thomas H. Lee Partners a proposé à Maravai, dont la capitalisation boursière est d'environ 3,8 milliards de dollars, une offre non contraignante, ont indiqué les sources. Le prix proposé n'a pas pu être appris.

Maravai a rejeté l'offre, et il n'y a aucune certitude qu'une nouvelle offre suivra ou qu'un accord sera conclu, ont ajouté les sources.

Néanmoins, l'approche de l'acquisition montre comment Maravai est devenue une cible de rachat après avoir perdu les trois quarts de sa valeur par rapport à son pic d'août 2021, lorsque la ruée pour développer les vaccins COVID-19 à l'aide de la technologie de l'ARNm a stimulé son activité de réactifs. Depuis lors, Maravai a tenté de s'orienter vers d'autres vaccins basés sur l'ARNm.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Les porte-parole de Maravai et de Thomas H. Lee Partners n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, Maravai a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour 2023 de 20 millions de dollars pour les situer entre 400 et 440 millions de dollars, soit environ la moitié de ce qu'elle a généré en 2022. La société basée à San Diego a attribué ce ralentissement à un marché biotechnologique "léthargique".

Après le succès des vaccins COVID-19, les fabricants de médicaments s'empressent d'appliquer la technologie de l'ARNm au développement d'autres vaccins, notamment contre le cancer et la tuberculose. Maravai s'est positionnée pour conquérir des parts de marché lorsque la production de ces vaccins décollera dans les prochaines années.

En février 2022, Maravai a rejeté une proposition de 42 dollars par action, entièrement en numéraire, du fournisseur de matériel de laboratoire Sartorius AG, la jugeant inadéquate, a rapporté Reuters en temps utile. Les actions de Maravai ont depuis baissé et ont terminé la séance de lundi à 15 dollars.

Maravai a également eu des difficultés à planifier la succession de son PDG. En octobre, elle a nommé Trey Martin, ancien cadre de Danaher Corp, au poste de directeur général, mais Danaher l'a poursuivie en justice en invoquant une violation de son accord de non-concurrence.

Maravai s'est arrangée avec Danaher en acceptant de retarder la nomination de M. Martin et d'exclure son implication dans les opérations de production d'acide nucléique jusqu'à la fin du mois de juillet. Carl Hull, cofondateur et président exécutif de Maravai, assure actuellement l'intérim. (Reportage de Greg Roumeliotis à New York. Rédaction : Anirban Sen et Mark Potter)