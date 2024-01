Marble Financial Inc. est une société canadienne de technologie financière axée sur l'intelligence artificielle (IA). Les principales activités de l'entreprise consistent à aider les Canadiens sous-bancarisés et les prêteurs alternatifs à mieux transiger entre eux grâce à l'IA et aux données alternatives. Elle offre également aux consommateurs un chemin prescriptif simple et facile à suivre vers l'inclusion financière et les services financiers par l'entremise de sa plateforme MyMarble. Sa plateforme MyMarble, basée sur le cloud, est une plateforme de finances personnelles en ligne qui offre aux consommateurs la possibilité de construire un rapport de crédit positif et un score de crédit, d'acquérir des connaissances spécifiques et budgétaires et de crédit avec un accès à l'éducation financière et à l'alphabétisation, grâce à ses produits : Score-Up, Marble Learn, Boost, Credit Meds et The Secured Future Credit Plan. Inverite Verification Inc, la filiale de la société, est une plateforme de logiciels en tant que service basée sur le cloud et offre des solutions bancaires ouvertes et des solutions de financement dirigées par les consommateurs.

Secteur Services et conseils en informatique