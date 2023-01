MISES À JOUR COMMERCIALES : Arkle trouve des pegmatites ; Apollon gagne un contrat de licence

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Arkle Resources PLC - Explorateur d'or et de zinc axé sur l'Irlande - Découvre des pegmatites lithifères dans son bloc Mine River sur la frontière Wexford/Wicklow en Irlande. Déclare que les résultats suggèrent que le bloc de Mine River est fertile en gisements de pegmatites à lithium césium tantale. "Ces résultats sont passionnants. Nous avons découvert du lithium sur nos licences. Nous avons trouvé le type de roche nécessaire, les pegmatites, et dans les pegmatites, nous avons trouvé du lithium et d'autres minéraux indicateurs. Cela ouvre de nouvelles possibilités fascinantes pour notre bloc Mine River. La prospection reprendra dans un avenir proche", commente le président John Teeling.

Apollon Formularies PLC - société pharmaceutique spécialisée dans le cannabis médical basée à Londres - conclut une lettre d'intention contraignante avec Global Hemp Group Inc. GHG paiera à Apollon un total de 250 000 USD, soit 341 000 CAD, en deux tranches distinctes et émettra 10 millions d'actions ordinaires à un prix réputé de 0,015 CAD par action pour une contrepartie totale de 491 000 CAD. En contrepartie, GHG obtiendra une licence exclusive sur quatre brevets d'Apollon en Amérique du Nord, avec des données d'essai de tiers à l'appui.

Marble Point Loan Financing Limited - Société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey - Note que son gestionnaire d'investissement Marble Point Credit Management LLC a été acquis par Investcorp, avec effet aujourd'hui.

First Class Metals PLC - société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Identifie des intercepts de forage à haute teneur provenant de la découverte de sulfures massifs de West Pickle Lake en Ontario, Canada. Note que les résultats d'analyse comprennent une teneur élevée du trou TK-22-073 à 10,3 % de nickel et 2,9 % de cuivre sur 1,8 mètre. "La découverte de sulfures de nickel-cuivre de Pickle Lake Ouest continue de rapporter des analyses de nickel à haute teneur et la FCM reste encouragée par ces résultats qui incluent plus de 7% de nickel et 2% de cuivre sur 2,6 mètres dans le trou TK22-073. Le succès à ce jour et, par conséquent, le potentiel de la découverte continue de croître et, de manière significative pour la FCM, reste ouvert à l'ouest en direction de la propriété North Hemlo, détenue à 100% par la FCM. J'ai hâte de rendre compte des progrès et des analyses restantes en temps voulu ", commente le PDG Marc J Sale.

Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC - société pharmaceutique axée sur les médicaments cannabinoïdes - Confirme que la réunion d'examen de son Comité d'éthique de la recherche pour sa demande d'essais cliniques combinés pour les essais cliniques de phase I pour son programme principal OCT461201 a eu lieu mercredi. Ajoute que le processus d'examen en cours est entrepris en parallèle par le Comité d'éthique de la recherche du Pays de Galles et l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur l'Afrique - A reçu les résultats d'analyse définitifs pour 10 052 mètres supplémentaires de forage d'exploration, de forage intercalaire au diamant et de forage à circulation inverse sur son projet de lithium Ewoyaa au Ghana. Déclare que les résultats d'analyse confirment de nouvelles pegmatites minéralisées sur les cibles Grasscutter North, Kaampakrom North et Assan. Identifie les multiples intersections de forage à haute teneur signalées sur ces cibles.

Tertiary Minerals PLC - société d'exploration et de développement minéral axée sur les métaux de transition énergétiques - Signale que le gisement de cuivre de Mingomba, adjacent à son projet de cuivre Konkola West, a récemment reçu un investissement de 150 millions USD de la part de KoBold Metals. Déclare que son projet vise actuellement les extensions profondes en aval-pendage des gisements de cuivre contigus de Musoshi-Lubambe-Mingomba-Konkola.

Beowulf Mining PLC - Développeur et explorateur de ressources naturelles axé sur la région nordique - Investit 250 000 GBP dans Vardar Minerals Ltd, ce qui porte sa participation dans la société de 60 % à environ 61 %. Ce financement sera utilisé pour commencer à préparer le programme d'exploration de la société pour 2023.

Phoenix Copper Ltd - Explorateur de métaux de base et précieux dans l'État américain de l'Idaho - Découvre des résultats de forage significatifs dans les sixième et septième trous du programme au projet de cuivre à ciel ouvert Empire dans l'Idaho. "Le programme d'essais métallurgiques progresse comme prévu ; cependant, comme nous l'avons déjà communiqué, les résultats d'analyse prennent plus de temps que prévu en raison du retard pris par les laboratoires. Nous sommes impatients de communiquer les analyses supplémentaires du programme dès qu'elles seront disponibles et nous apprécions la patience de chacun pendant que le laboratoire d'analyse continue à avancer sur le retard des échantillons ", déclare le PDG Ryan McDermott.

Landore Resources Ltd - Société d'exploration et de développement minier au Canada - Termine la revue stratégique sur les options disponibles pour Landore en ce qui concerne sa filiale et ses actifs canadiens. Dit que les processus ont généré un intérêt significatif pour les actifs. Ne croit pas qu'il sera possible de maximiser la valeur des actifs de la société par le biais d'une transaction "en ce moment". Détermine qu'il sera dans l'intérêt de tous que la direction continue à se concentrer sur le développement de la valeur des actifs existants de la société à court terme.

Marwyn Value Investors Ltd - société d'investissement gérée par Marwyn Asset Management Ltd - S'attend à recevoir un montant de 5,0 millions GBP provenant de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

