Marble Point Loan Financing Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant stable et d'accroître la valeur nette d'inventaire (VNI) en obtenant un rendement des capitaux propres supérieur au montant distribué sous forme de dividendes. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement en s'exposant à un portefeuille diversifié de prêts garantis de premier rang à taux variable, libellés en dollars américains et largement syndiqués. La Société investit dans des prêts par le biais de ses investissements directs et indirects dans les tranches d'actions et de dettes des obligations de prêts garantis (CLO) pour lesquelles le gestionnaire d'investissement ou l'une de ses sociétés affiliées fait office de gestionnaire de garantie, ainsi que par le biais de la participation aux frais des CLO et des facilités d'accumulation de prêts. La Société obtient principalement une exposition aux prêts par le biais de ses investissements dans des CLO et des facilités d'accumulation de prêts (LAF). Le gestionnaire d'investissement de la Société est Marble Point Credit Management LLC.