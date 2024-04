Marble Point Loan Financing Ltd - société d'investissement spécialisée dans les prêts garantis de premier rang à taux variable, largement syndiqués et libellés en dollars - La valeur nette d'inventaire par action ordinaire à la fin de 2023 chute de 1,8 % à 0,54 USD, contre 0,55 USD à la fin de 2022. Le rendement de la valeur nette d'inventaire pour la catégorie d'actions ordinaires est légèrement inférieur à 18 %, ce qui représente une nette amélioration par rapport au rendement négatif de 17 % enregistré en 2022. La société indique également une VNI par action de 0,46 USD pour une catégorie d'actions de liquidation. En novembre 2022, les actionnaires de Marble Point Loan Financing ont approuvé une proposition visant à créer des classes d'actions liquidatives semestrielles, la première étant créée début janvier 2023. Marble Point Loan Financing a expliqué que 25 % de ses actions ordinaires ont été converties en actions de liquidation. Pour 2023, les dividendes des classes d'actions liquidatives s'élèvent à 0,1695 USD. Pour ses actions ordinaires, le dividende annuel est maintenu à 0,09 USD.

Pour ce qui est de l'avenir, elle ajoute : "En ce qui concerne 2024, il y a des raisons d'être prudemment optimiste quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur lorsque la Réserve fédérale mettra fin à sa campagne de relèvement des taux d'intérêt. Les marchés semblent avoir accepté et s'être adaptés au mantra "plus haut pour plus longtemps" en ce qui concerne les taux d'intérêt, et les bénéfices de nombreux emprunteurs ont été résistants et plus élevés que prévu, en particulier pour les plus grands émetteurs qui ont été plus en mesure d'absorber les dépenses d'intérêt supplémentaires. Bien que les défaillances soient actuellement inférieures aux moyennes historiques, nous pensons que l'augmentation des taux de défaillance sera due à des pressions commerciales idiosyncratiques et à l'impact sur les flux de trésorerie plutôt qu'à des dépréciations généralisées."

Cours actuel de l'action : 57,00 pence

Variation sur 12 mois : +30%.

